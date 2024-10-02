У Харківському ТЦК відреагували на випадки примусового доставляння людей до центрів

Затриманий працівниками ТЦК чоловік у бусі. Фото: Vgorode/скриншот відео

Примусове доставляння військовозобов'язаних до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у мікроавтобусах, так звана "бусифікація" — це міф. Дії представників ТЦК законні, а всі опубліковані відео — не повні.

Про це заявив начальник мобілізаційного відділу Харківського ОТЦК та СП Сергій Романенко у середу, 2 жовтня.

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За словами Сергія Романенка, представники територіальних центрів комплектування діють у межах закону, а відео, які розповсюджують в соціальних мережах щодо примусового затримання чоловіків — не повні та компрометують представників ТЦК.

"Вони спілкуються з людьми, вони пояснюють і сповіщають на вулиці. Також зі всіма представниками є Національна поліція, яка не дозволяє порушувати законодавчі акти і громадський порядок", — зазначив представник Харківського ОТЦК та СП.

Нагадаємо, останнім часом в Україні почастішали випадки скандалів з територіальними центрами комплектування. Коментуючи такі випадки, військові кажуть, що людей на фронті дуже бракує, але зловлені на вулиці чоловіки не мають мотивації та потрібно багато часу, щоб їх підготувати.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Вінниці працівники ТЦК мобілізували чоловіка, який мав відстрочку до кінця листопада поточного року. Свої права громадянин захистив, подавши позов до суду.