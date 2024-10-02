В Харьковском ТЦК отреагировали на случаи принудительной доставки людей в центры

Задержанный работниками ТЦК мужчина в бусе. Фото: Vgorode/скриншот видео

Принудительная доставка военнообязанных в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в микроавтобусах, так называемая "бусификация" — это миф. Действия представителей ТЦК законны, а все опубликованные видео — неполные.

Об этом заявил начальник мобилизационного отдела Харьковского ОТЦК и СП Сергей Романенко в среду, 2 октября.

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По словам Сергея Романенко, представители территориальных центров комплектования действуют в рамках закона, а видео, распространяемые в социальных сетях по принудительному задержанию мужчин, не полны и компрометируют представителей ТЦК.

"Они общаются с людьми, они объясняют и извещают на улице. Также со всеми представителями есть Национальная полиция, которая не позволяет нарушать законодательные акты и общественный порядок", — отметил представитель Харьковского ОТЦК и СП.

Напомним, в последнее время в Украине участились случаи скандалов с территориальными центрами комплектования. Комментируя такие случаи, военные говорят, что людей на фронте очень не хватает, но пойманные на улице мужчины не имеют мотивации и нужно много времени, чтобы их подготовить.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Виннице работники ТЦК мобилизовали мужчину, имевшего отсрочку до конца ноября текущего года. Свои права гражданин защитил, подав иск в суд.