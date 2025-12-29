Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК У керівництва Закарпатського ТЦК проводять обшуки

У керівництва Закарпатського ТЦК проводять обшуки

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 10:12
СБУ та поліція проводять обшуки в Закарпатському ТЦК
Керівник Закарпатського ТЦК Андрій Савчук. Фото: Суспільне.Ужгород

У Закарпатській області правоохоронці проводять обшуки у керівництва та співробітників обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Слідчі дії здійснюють співробітники Служби безпеки України та Національної поліції.

Про це повідомив журналіст Андрій Глагола та джерела СБУ для "РБК-Україна".

Реклама
Читайте також:

На Закарпатті проводять обшуки у керівника ТЦК

За інформацією правоохоронних органів, обшуки відбуваються в межах кримінального провадження. Йдеться про розслідування за фактом незаконного позбавлення волі громадян України.

"Заходи відбуваються у межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України (ст. 146 Кримінального кодексу України)", — повідомили правоохоронці.

Наразі офіційних коментарів від Нацполіції чи СБУ немає, проте, як зазначив Андрій Глгола, йдеться про Андрія Савчука, який наразі обіймає посаду керівника Закарпатського ТЦК та СП. 

null
Повідомлення. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно НАБУ та САП викрили низку депутатів Верховної Ради, які за хабарі голосували певним чином. 

Тим часом тривають судові процеси щодо порушення закону з боку ТЦК. Так нещодавно суд виніс вирок за побиття чоловіка

обшуки Закарпаття ТЦК та СП
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації