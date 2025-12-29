СБУ та поліція проводять обшуки в Закарпатському ТЦК

Керівник Закарпатського ТЦК Андрій Савчук. Фото: Суспільне.Ужгород

У Закарпатській області правоохоронці проводять обшуки у керівництва та співробітників обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Слідчі дії здійснюють співробітники Служби безпеки України та Національної поліції.

Про це повідомив журналіст Андрій Глагола та джерела СБУ для "РБК-Україна".

За інформацією правоохоронних органів, обшуки відбуваються в межах кримінального провадження. Йдеться про розслідування за фактом незаконного позбавлення волі громадян України.

"Заходи відбуваються у межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України (ст. 146 Кримінального кодексу України)", — повідомили правоохоронці.

Наразі офіційних коментарів від Нацполіції чи СБУ немає, проте, як зазначив Андрій Глгола, йдеться про Андрія Савчука, який наразі обіймає посаду керівника Закарпатського ТЦК та СП.

Повідомлення. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно НАБУ та САП викрили низку депутатів Верховної Ради, які за хабарі голосували певним чином.

Тим часом тривають судові процеси щодо порушення закону з боку ТЦК. Так нещодавно суд виніс вирок за побиття чоловіка.