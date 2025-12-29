СБУ и полиция проводят обыски в Закарпатском ТЦК

Руководитель Закарпатского ТЦК Андрей Савчук. Фото: Суспільне.Ужгород

В Закарпатской области правоохранители проводят обыски у руководства и сотрудников областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Следственные действия осуществляют сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

Об этом сообщил журналист Андрей Глагола и источники СБУ для "РБК-Украина".

По информации правоохранительных органов, обыски проходят в рамках уголовного производства. Речь идет о расследовании по факту незаконного лишения свободы граждан Украины.

"Мероприятия проходят в рамках уголовного производства по факту незаконного лишения свободы граждан Украины (ст. 146 Уголовного кодекса Украины)",- сообщили правоохранители.

Пока официальных комментариев от Нацполиции или СБУ нет, однако, как отметил Андрей Глгола, речь идет об Андрее Савчуке, который сейчас занимает должность руководителя Закарпатского ТЦК и СП.

Сообщение. Фото: скриншот

