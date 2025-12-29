Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК У руководства Закарпатского ТЦК проводят обыски

У руководства Закарпатского ТЦК проводят обыски

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 10:12
СБУ и полиция проводят обыски в Закарпатском ТЦК
Руководитель Закарпатского ТЦК Андрей Савчук. Фото: Суспільне.Ужгород

В Закарпатской области правоохранители проводят обыски у руководства и сотрудников областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Следственные действия осуществляют сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

Об этом сообщил журналист Андрей Глагола и источники СБУ для "РБК-Украина".

Реклама
Читайте также:

На Закарпатье проводят обыски у руководителя ТЦК

По информации правоохранительных органов, обыски проходят в рамках уголовного производства. Речь идет о расследовании по факту незаконного лишения свободы граждан Украины.

"Мероприятия проходят в рамках уголовного производства по факту незаконного лишения свободы граждан Украины (ст. 146 Уголовного кодекса Украины)",- сообщили правоохранители.

Пока официальных комментариев от Нацполиции или СБУ нет, однако, как отметил Андрей Глгола, речь идет об Андрее Савчуке, который сейчас занимает должность руководителя Закарпатского ТЦК и СП.

null
Сообщение. Фото: скриншот

Напомним, недавно НАБУ и САП разоблачили ряд депутатов Верховной Рады, которые за взятки голосовали определенным образом.

Между тем продолжаются судебные процессы о нарушении закона со стороны ТЦК. Так недавно суд вынес приговор за избиение мужчины.

обыски Закарпатье ТЦК и СП
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации