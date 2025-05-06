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Головна ТЦК У деяких чоловіків вилучатимуть посвідчення водія через ТЦК

У деяких чоловіків вилучатимуть посвідчення водія через ТЦК

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Дата публікації: 6 травня 2025 10:14
У чоловіків забиратимуть водійське посвідчення через ТЦК — деталі
Перевірка водія на блокпосту. Фото: скриншот

У чоловіків, яким суд за позовом територіальний центр комплектування обмежив право керування авто, вилучатимуть водійське посвідчення. Відповідну норму містить оновлена редакція законопроєкту Кабінету міністрів.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета"

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Видання повідомило, що невдовзі Верховна Рада розгляне законопроєкт про новий порядок позбавлення водіїв права на керування і вилучення в них посвідчень, якщо за позовами ТЦК їх тимчасово обмежили у праві керування. 

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Закон про "Про дорожній рух". Фото: скриншот

У публікації також йдеться, що у доопрацьованій комітетом версії документ передбачає, що в разі позбавлення особи права на керування (або тимчасового обмеження) посвідчення водія вилучатиме Нацполіція. 

Нагадаємо, раніше ми писали, хто і кого може затримати за порушення військового обліку. У деяких випадках громадян можуть затримати прямо на вулиці та доставити до найближчого відділення ТЦК.

Також ми повідомляли, коли штраф ТЦК автоматично анулюється. 

суд водійське посвідчення мобілізація позов водії ТЦК та СП
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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