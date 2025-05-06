У чоловіків забиратимуть водійське посвідчення через ТЦК — деталі

Перевірка водія на блокпосту. Фото: скриншот

У чоловіків, яким суд за позовом територіальний центр комплектування обмежив право керування авто, вилучатимуть водійське посвідчення. Відповідну норму містить оновлена редакція законопроєкту Кабінету міністрів.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

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У кого вилучатимуть водійське посвідчення

Видання повідомило, що невдовзі Верховна Рада розгляне законопроєкт про новий порядок позбавлення водіїв права на керування і вилучення в них посвідчень, якщо за позовами ТЦК їх тимчасово обмежили у праві керування.

Закон про "Про дорожній рух". Фото: скриншот

У публікації також йдеться, що у доопрацьованій комітетом версії документ передбачає, що в разі позбавлення особи права на керування (або тимчасового обмеження) посвідчення водія вилучатиме Нацполіція.

Нагадаємо, раніше ми писали, хто і кого може затримати за порушення військового обліку. У деяких випадках громадян можуть затримати прямо на вулиці та доставити до найближчого відділення ТЦК.

Також ми повідомляли, коли штраф ТЦК автоматично анулюється.