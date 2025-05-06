Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная ТЦК У мужчин будут изымать водительское удостоверение из-за ТЦК

У мужчин будут изымать водительское удостоверение из-за ТЦК

Ua en ru
Дата публикации 6 мая 2025 10:14
У мужчин будут забирать водительское удостоверение из-за ТЦК — детали
Проверка водителя на блокпосту. Фото: скриншот

У мужчин, которым суд по иску территориальный центр комплектования ограничил право управления авто, будут изымать водительское удостоверение. Соответствующую норму содержит обновленная редакция законопроекта Кабинета министров.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Реклама
Читайте также:

У кого будут изымать водительское удостоверение

Издание сообщило, что вскоре Верховная Рада рассмотрит законопроект о новом порядке лишения водителей права на управление и изъятия у них удостоверений, если по искам ТЦК их временно ограничили в праве управления.

null
Закон о "О дорожном движении". Фото: скриншот

В публикации также говорится, что в доработанной комитетом версии документ предусматривает, что в случае лишения лица права на управление (или временного ограничения) водительское удостоверение будет изымать Нацполиция.

Напомним, ранее мы писали, кто и кого может задержать за нарушение воинского учета. В некоторых случаях граждан могут задержать прямо на улице и доставить в ближайшее отделение ТЦК.

Также мы сообщали, когда штраф ТЦК автоматически аннулируется.

суд водительское удостоверение мобилизация иск водители ТЦК и СП
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /
Реклама GOOGLE ADSENSE BANNER