У мужчин будут забирать водительское удостоверение из-за ТЦК — детали

Проверка водителя на блокпосту. Фото: скриншот

У мужчин, которым суд по иску территориальный центр комплектования ограничил право управления авто, будут изымать водительское удостоверение. Соответствующую норму содержит обновленная редакция законопроекта Кабинета министров.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

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У кого будут изымать водительское удостоверение

Издание сообщило, что вскоре Верховная Рада рассмотрит законопроект о новом порядке лишения водителей права на управление и изъятия у них удостоверений, если по искам ТЦК их временно ограничили в праве управления.

Закон о "О дорожном движении". Фото: скриншот

В публикации также говорится, что в доработанной комитетом версии документ предусматривает, что в случае лишения лица права на управление (или временного ограничения) водительское удостоверение будет изымать Нацполиция.

Напомним, ранее мы писали, кто и кого может задержать за нарушение воинского учета. В некоторых случаях граждан могут задержать прямо на улице и доставить в ближайшее отделение ТЦК.

Также мы сообщали, когда штраф ТЦК автоматически аннулируется.