Військовому у Чернівцях присудили штраф за хабарі за повістки

Повістка. Фото ілюстративне: УНІАН

У Чернівцях винесли вирок військовослужбовцю, який тричі отримував хабарі за видачу повісток із підробленими даними. Йому в суді призначили покарання у вигляді штрафу в розмірі 8500 гривень та зобов’язали компенсувати витрати на експертизу.

Про це стало відомо з вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Військовий скористався недоліком обліку документів

У вироку зазначено, що підсудний, проходячи службу у територіальному центрі комплектування, мав тимчасові обов’язки у відділенні військового обліку та бронювання. Саме під час виконання цих обов’язків він зустрів чоловіка, який звернувся для уточнення облікових даних. Військовий запропонував йому оформити повістку, що дозволяла б уникати примусового приводу у разі перевірок. За це запропонував передавати йому грошову винагороду.

Протягом травня-липня 2023 року фігурант тричі приймав готівку на загальну суму 550 доларів США. Натомість видавав підписані начальником повістки з фіктивними даними щодо явки, що нібито надавали відстрочку. Також відомо, що під час обшуку за місцем проживання в підозрюваного було вилучено гроші, повістки та особистий мобільний телефон.

Підсудний визнав свою вину повністю й заявив, що щиро кається у вчиненому. При цьому суд врахував як пом’якшувальну обставину щире каяття, а як обтяжуючу — факт вчинення злочину в умовах воєнного стану. Суд дійшов висновку, що призначення штрафу є достатнім заходом покарання. Речові докази, зокрема грошові кошти, були повернуті заявникові.

Нагадаємо, на Волині суд прийняв жорстке покарання для військовослужбовця ЗСУ, який самовільно залишив частину.

Також у Дніпропетровській області судили лікарок ВЛК, які за хабарі пропонували встановити фіктивні діагнози військовозобов'язаним.