Военному в Черновцах присудили штраф за взятки за повестки

Повестка. Фото иллюстративное: УНИАН

В Черновцах вынесли приговор военнослужащему, который трижды получал взятки за выдачу повесток с поддельными данными. Ему в суде назначили наказание в виде штрафа в размере 8500 гривен и обязали компенсировать расходы на экспертизу.

Об этом стало известно из приговора суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Военный воспользовался недостатком учета документов

В приговоре указано, что подсудимый, проходя службу в территориальном центре комплектования, имел временные обязанности в отделении воинского учета и бронирования. Именно во время выполнения этих обязанностей он встретил мужчину, который обратился для уточнения учетных данных. Военный предложил ему оформить повестку, которая позволяла бы избегать принудительного привода в случае проверок. За это предложил передавать ему денежное вознаграждение.

В течение мая-июля 2023 года фигурант трижды принимал наличные на общую сумму 550 долларов США. Взамен выдавал подписанные начальником повестки с фиктивными данными о явке, которые якобы предоставляли отсрочку. Также известно, что во время обыска по месту жительства у подозреваемого были изъяты деньги, повестки и личный мобильный телефон.

Подсудимый признал свою вину полностью и заявил, что искренне раскаивается в содеянном. При этом суд учел как смягчающее обстоятельство искреннее раскаяние, а как отягчающее - факт совершения преступления в условиях военного положения. Суд пришел к выводу, что назначение штрафа является достаточной мерой наказания. Вещественные доказательства, в частности денежные средства, были возвращены заявителю.

Напомним, на Волыни суд принял жесткое наказание для военнослужащего ВСУ, который самовольно оставил часть.

Также в Днепропетровской области судили врачей ВВК, которые за взятки предлагали установить фиктивные диагнозы военнообязанным.