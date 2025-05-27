Лікарі ВЛК отримали вирок за хабар від військовозобов'язаного

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

На Дніпропетровщині Інгулецький районний суд Кривого Рогу виніс вирок щодо двох працівниць військово-лікарської комісії (ВЛК) міської лікарні №1. Їх визнали винними у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На суді з'ясувалось, лікар-невропатолог повідомила громадянину, що вона та її колега можуть за суму 10 тисяч доларів США вплинути на інших членів ВЛК, щоб той був визнаний непридатним та виключений з військового обліку.

Після цього чоловік був оформлений на стаціонарне лікування в неврологічне відділення лікарні, але йому було сказано, що фактично перебувати там він не зобов'язаний.

Хабар лікарі отримували частинами й встигли збагатитись на 2200 доларів США та 5000 гривень поки не були затримані.

Рішення суду

Під час судового розгляду обидві обвинувачені визнали свою вину, тому суд не досліджував докази щодо обставин справи, які не викликали заперечень. Суд призначив обом обвинуваченим покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Буковині мобілізували 19-річного юнака. Адвокат хлопця в суді довів протиправність цих дій. Рішення щодо мобілізації скасували.

Також ми повідомляли, що військового з Одещини підозрювали у скоєнні СЗЧ. Суд його виправдав.