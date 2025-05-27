Врачи ВВК получили приговор за взятку от военнообязанного

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

На Днепропетровщине Ингулецкий районный суд Кривого Рога вынес приговор в отношении двух работниц военно-врачебной комиссии (ВВК) городской больницы №1. Их признали виновными в злоупотреблении служебным положением.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

На суде выяснилось, врач-невропатолог сообщила гражданину, что она и ее коллега могут за сумму 10 тысяч долларов США повлиять на других членов ВВК, чтобы тот был признан непригодным и исключен из воинского учета.

После этого мужчина был оформлен на стационарное лечение в неврологическое отделение больницы, но ему было сказано, что фактически находиться там он не обязан.

Взятку врачи получали частями и успели обогатиться на 2200 долларов США и 5000 гривен пока не были задержаны.

Решение суда

Во время судебного разбирательства обе обвиняемые признали свою вину, поэтому суд не исследовал доказательства по обстоятельствам дела, которые не вызвали возражений. Суд назначил обоим обвиняемым наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Напомним, на Буковине мобилизовали 19-летнего юношу. Адвокат парня в суде доказал противоправность этих действий. Решение о мобилизации отменили.

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