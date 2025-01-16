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У Бучанському ТЦК жорстоко побили адвокатку — подробиці скандалу

16 січня 2025 08:03
Анастасія Постоєнко - Редактор
Адвокатку Марію Населенко побили в ТЦК у Бучі
Адвокатка Марія Населенко. Фото: Рада адвокатів Київської області
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Київській області в Бучанському територіальному центрі комплектування (ТЦК) 4 січня 2025 року стався скандал. Адвокатку Марію Населенко побили військові. Причиною конфлікту нібито стала її професійна діяльність — жінка прийшла до ТЦК, щоб захистити права військовозобов’язаного, якого незаконно там утримували.

Про це повідомила Рада адвокатів Київської області.

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У Бучанському ТЦК побили адвокатку

У Раді адвокатів Київської області зазначили, що адвокатка Марія Населенко є інвалідом 3 групи, волонтеркою та матір’ю добровольця, який нині захищає країну. Вона прибула до ТЦК 3 січня 2025 року, щоб надати допомогу своєму клієнту, якого в той момент утримували в приміщенні без законних підстав.

Родичі клієнта повідомили адвокатці, що військові нібито відібрали  у нього телефон, а також забороняли йому виходити з приміщення й чинили психологічний тиск, змушуючи підписати контракт із небажаним батальйоном. Попри це, у чоловіка вже були на руках документи про призначення в конкретний батальйон. 

Марія Населенко побиття ТЦК
Адвокатка Марія Населенко із сином-добровольцем. Фото: Марія Населенко

Адвокатка розповіла, що черговий майор заборонив їй доступ до клієнта, заявивши: "Це я так вирішив". Адвокатка викликала поліцію, але ситуація лише ускладнилася: з’ясувалося, що підпис на заяві клієнта, який нібито відмовився від правової допомоги, був підроблений.

"Так як в діях майора Чайкина вбачались ознаки злочину, я викликала поліцію і звернулась із заявою про вчинення ним злочинів. 03.01.2025 року приблизно о 23.00 прибув наряд СОГ Бучанського ВП №1. Працівники поліції зайшли на територію ТЦК і через деякий час вийшли із заявою нібито підписаною Захаром Д., про те, що він станом на 03.01.2025 не потребує захисту поліції та послуг адвоката, а послуги адвоката він потребує 04.01.2025 року. Згодом родичі повідомили, що заява була написана іншим почерком, ніж це робив Захар. А станом на 4 січня 2025 Захара вже взагалі вивезли з приміщення ТЦК (тобто його так звана "заява" була обманом з боку працівників ТЦК). Але про це я дізналась потім", — повідомила Марія Населенко. 

Жінку змусили побиттям віддати телефон

Вже наступного дня, 4 січня, адвокатка повернулася до ТЦК. Під час її перебування на території майор напав на неї: викручував руки, завдавав удари об стіну, відібрав телефон і змусив назвати пароль. 

"Так як у мене на хребті було зроблено три операції (одна з них — на шийному відділу хребта, сам шийний відділ хребта зібраний з металевої конструкції), у мене від удару об стіну потемніло в очах і я втратила сили тримати телефон в руці", — повідомила адвокатка.

Марія зазначає, що у телефоні зберігалася інформація, що підпадає під адвокатську таємницю. Інші військові в коридорі тим часом не заступилися за жінку, а дехто навіть "випадково" штовхав адвокатку.

"Мене били, штовхали, і я відчувала себе наче футбольний м’яч, який перекидали між собою військові", — сказала Марія та додала, що її запитання лише дратували військових: "Хіба заради цього мій син добровольцем пішов на фронт?", "Чому мій син "на нулі", а дорослі чоловіки б’ють адвокаток? Хіба за таке гинуть молоді хлопці у війні з Росією?".

Після нападу Марія викликала швидку допомогу, яка госпіталізувала її. У лікарні лікарі діагностували травми, що можуть вимагати повторної операції на хребті.

Марія Населенко побиття ТЦК в Бучі
Висновок про стан здоров'я Марії Населенко. Фото: Марія Населенко

"Я викликала карету швидкої допомоги та поліцію. Медпрацівники швидкої допомоги надавши першу невідкладну допомогу одразу госпіталізували мене до лікарні. До центральної районної лікарні прибули працівники поліції, де опитали мене, прийняли заяву про злочин, згодом допитали мене як потерпілу особу", — розповіла жінка. 

Марія Населенко скандал Буча
Висновок лікарів. Фото: Марія Населенко

Марія Населенко додала, що через шоковий стан спочатку відмовилась від госпіталізації, але згодом лікарі діагностували погіршення її стану, що може навіть призвести до повторного хірургічного втурчання. Жінка зараз тимчасово не працює та перебуває на лікуванні.​​.

Реакція адвокатської спільноти

Голова Ради адвокатів Київської області Петро Бойко заявив, що в діях майора Чайкина є ознаки кількох кримінальних правопорушень: перешкоджання діяльності адвоката, умисного завдання ударів та зловживання владою. Рада адвокатів Київської області заявила, що триматиме цей випадок на контролі та закликає до притягнення винних до відповідальності.

У Бучанському ТЦК наразі не коментували інцидент. 

Нагадаємо, на початку місяця в Сумському ТЦК розгорівся скандал — чоловік після побиття з боку військових помер у лікарні, натомість у військкоматі заявили, що нападники не є працівниками їх установи.

Також нещодавно омбудсмен України Дмитро Лубінець відреагував на неправомірні дії з боку працівників Львівського ТЦК та СП. 

скандал побиття Київська область ТЦК та СП адвокат

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