Адвоката Марию Населенко избили в ТЦК в Буче

Адвокат Мария Населенко. Фото: Совет адвокатов Киевской области

В Киевской области в Бучанском территориальном центре комплектования (ТЦК) 4 января 2025 года произошел скандал. Адвоката Марию Населенко избили военные. Причиной конфликта якобы стала ее профессиональная деятельность— женщина пришла в ТЦК, чтобы защитить права военнообязанного, которого незаконно там удерживали.

Об этом сообщил Совет адвокатов Киевской области.

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В Бучанском ТЦК избили адвоката

В Совете адвокатов Киевской области отметили, что адвокат Мария Населенко является инвалидом 3 группы, волонтером и матерью добровольца, который сейчас защищает страну. Она прибыла в ТЦК 3 января 2025 года, чтобы оказать помощь своему клиенту, которого в тот момент удерживали в помещении без законных оснований.

Родственники клиента сообщили адвокату, что военные якобы отобрали у него телефон, а также запрещали ему выходить из помещения и оказывали психологическое давление, заставляя подписать контракт с нежелательным батальоном. Несмотря на это, у мужчины уже были на руках документы о назначении в конкретный батальон.

Адвокат Мария Населенко с сыном-добровольцем. Фото: Мария Населенко

Адвокат рассказала, что дежурный майор запретил ей доступ к клиенту, заявив: "Это я так решил". Адвокат вызвала полицию, но ситуация лишь усугубилась: выяснилось, что подпись на заявлении клиента, который якобы отказался от правовой помощи, была подделана.

"Так как в действиях майора Чайкина усматривались признаки преступления, я вызвала полицию и обратилась с заявлением о совершении им преступлений. 03.01.2025 года примерно в 23.00 прибыл наряд СОГ Бучанского ОП №1. Работники полиции зашли на территорию ТЦК и через некоторое время вышли с заявлением якобы подписанным Захаром Д., о том, что он по состоянию на 03.01.2025 не нуждается в защите полиции и услуг адвоката, а в услугах адвоката он нуждается 04.01.2025 года. Впоследствии родственники сообщили, что заявление было написано другим почерком, чем это делал Захар. А по состоянию на 4 января 2025 Захара уже вообще вывезли из помещения ТЦК (то есть его так называемое "заявление" было обманом со стороны работников ТЦК). Но об этом я узнала потом", — сообщила Мария Населенко.

Женщину заставили избиением отдать телефон

Уже на следующий день, 4 января, адвокат вернулась в ТЦК. Во время ее пребывания на территории майор напал на нее: выкручивал руки, наносил удары о стену, отобрал телефон и заставил назвать пароль.

"Так как у меня на позвоночнике было сделано три операции (одна из них - на шейном отделе позвоночника, сам шейный отдел позвоночника собран из металлической конструкции), у меня от удара о стену потемнело в глазах и я потеряла силы держать телефон в руке", — сообщила адвокат.

Мария отмечает, что в телефоне хранилась информация, подпадающая под адвокатскую тайну. Другие военные в коридоре тем временем не вступились за женщину, а некоторые даже "случайно" толкали адвоката.

"Меня били, толкали, и я чувствовала себя как футбольный мяч, который перебрасывали между собой военные", — сказала Мария и добавила, что ее вопросы только раздражали военных: "Разве ради этого мой сын добровольцем ушел на фронт?", " Почему мой сын "на нуле", а взрослые мужчины бьют адвокаток? Разве за такое гибнут молодые ребята в войне с Россией?".

После нападения Мария вызвала скорую помощь, которая госпитализировала ее. В больнице врачи диагностировали травмы, которые могут потребовать повторной операции на позвоночнике.

Заключение о состоянии здоровья Марии Населенко. Фото: Мария Населенко

"Я вызвала карету скорой помощи и полицию. Медработники скорой помощи оказав первую неотложную помощь сразу госпитализировали меня в больницу. В центральную районную больницу прибыли сотрудники полиции, где опросили меня, приняли заявление о преступлении, впоследствии допросили меня как потерпевшее лицо", — рассказала женщина.

Вывод врачей. Фото: Мария Населенко

Мария Населенко добавила, что из-за шокового состояния сначала отказалась от госпитализации, но впоследствии врачи диагностировали ухудшение ее состояния, что может даже привести к повторному хирургическому вмешательству. Женщина сейчас временно не работает и находится на лечении.

Реакция адвокатского сообщества

Председатель Совета адвокатов Киевской области Петр Бойко заявил, что в действиях майора Чайкина есть признаки нескольких уголовных правонарушений: препятствование деятельности адвоката, умышленного нанесения ударов и злоупотребления властью. Совет адвокатов Киевской области заявил, что будет держать этот случай на контроле и призывает к привлечению виновных к ответственности.

В Бучанском ТЦК пока не комментировали инцидент.

Напомним, в начале месяца в Сумском ТЦК разгорелся скандал — мужчина после избиения со стороны военных умер в больнице, зато в военкомате заявили, что нападавшие не являются работниками их учреждения.

Также недавно омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец отреагировал на неправомерные действия со стороны работников Львовского ТЦК и СП.