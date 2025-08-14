ТЦК звинувачував жителя Волині в ухиленні від мобілізації — яке рішення ухвалив суд

Чоловік із працівниками ТЦК та СП. Фото ілюстративне: УНІАН

У Волинській області ТЦК звинувачував військовозобов'язаного в ухиленні від мобілізації. Суд його виправдав.

Про це йдеться у вироку, який Любешівський районний суд Волинської області ухвалив тогоріч 22 лютого.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у жовтні 2022 року військовозобов'язаний пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби. 24 жовтня фігуранту вручили повістку, але у військовій частині приймати чоловіка не схотіли, оскільки він поскаржився на біль у спині. У листопаді така ж ситуація повторилася в іншій військовій частині, а у грудні військовозобов'язаний проігнорував повістку, не з'явившись до військкомату.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину й розкаявся. Чоловік пояснив, що не симулював хворобу, як це стверджують представники ТЦК, а казав у військових частинах про реальні проблему зі здоров'ям. До медичного закладу з цими скаргами він не звертався — самостійно колов собі ліки вдома.

Голова ВЛК у суді зазначила, що підсудному діагностували хронічну люмбалгію — періодичні болі в поперековому відділі хребта. Така проблема не є підставою до уникнення служби.

Суддя вирішив, що доказів і свідчень недостатньо для того, щоб вважати провину підсудного доведеною. Злочином можна було б вважати ігнорування повістки, але прокурор не розслідував це порушення як окрему справу. Військовозоб'язаного виправдали.

