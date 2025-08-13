Калушанина засудили до обмеження волі за заклики в TikTok повалити владу та ТЦК

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Калуші суд покарав місцевого мешканця. Його визнали винним у поширенні в соціальній мережі TikTok публічних закликів до насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Чоловік закликав українців вбивати депутатів та представників інших держструктур

Слідство встановило, що чоловік створив відкритий обліковий запис, з якого у червні 2024 року розмістив відео із закликами до вбивства вищих посадових осіб України, зокрема народних депутатів, міністрів та президента, а також до насильницького усунення влади.

Пізніше він опублікував ще один ролик із прямими зверненнями до громадян брати зброю та чинити збройний опір представникам державних структур і партії влади.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав провину, заявив, що не усвідомлював серйозності наслідків, розкаявся та пообіцяв більше не поширювати подібний контент.

Захист просив про м’якше покарання, посилаючись на проблеми зі здоров’ям підсудного та відсутність попередніх судимостей. Прокурор наполягав на призначенні реального строку, враховуючи повторність злочину та використання умов воєнного стану.

Суд, врахувавши щире каяття як пом’якшувальну обставину та на підставі ст. 70 КК України, оголосив остаточний строк, який становить два роки обмеження волі без конфіскації майна.

Вирок також передбачає повернення засудженому вилученого майна після набрання ним законної сили, а також стягнення 13 371 грн витрат на проведення експертизи.

