Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Мужчину судили за призывы в Tik-Tok свергнуть власть и ТЦК

Мужчину судили за призывы в Tik-Tok свергнуть власть и ТЦК

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 10:02
Калушанина приговорили к ограничению свободы за призывы в TikTok свергнуть власть и ТЦК
Судейский молоток. Фото: Freepik

В Калуше суд наказал местного жителя. Его признали виновным в распространении в социальной сети TikTok публичных призывов к насильственному свержению конституционного строя и захвату государственной власти.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Мужчина призвал украинцев убивать депутатов и представителей других госструктур

Следствие установило, что мужчина создал открытую учетную запись, с которой в июне 2024 года разместил видео с призывами к убийству высших должностных лиц Украины, в частности народных депутатов, министров и Президента, а также к насильственному устранению власти.

Позже он опубликовал еще один ролик с прямыми обращениями к гражданам брать оружие и оказывать вооруженное сопротивление представителям государственных структур и партии власти.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину, заявил, что не осознавал серьезности последствий, раскаялся и пообещал больше не распространять подобный контент.

Защита просила о более мягком наказании, ссылаясь на проблемы со здоровьем подсудимого и отсутствие предыдущих судимостей. Прокурор настаивал на назначении реального срока, учитывая повторность преступления и использование условий военного положения.

Суд, учитывая искреннее раскаяние как смягчающее обстоятельство и на основании ст. 70 УК Украины объявил окончательный срок, который составляет два года ограничения свободы без конфискации имущества.

Приговор также предусматривает возвращение осужденному изъятого имущества после вступления его в законную силу, а также взыскание 13 371 грн расходов на проведение экспертизы.

Напомним, в Харькове судили подрядчика, который не выполнил должным образом работы по установке фортификационных сооружений.

А в Киеве судили мужчину, который поджег авто военнослужащего.

суд TikTok Ивано-Франковская область ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации