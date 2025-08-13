Калушанина приговорили к ограничению свободы за призывы в TikTok свергнуть власть и ТЦК

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Калуше суд наказал местного жителя. Его признали виновным в распространении в социальной сети TikTok публичных призывов к насильственному свержению конституционного строя и захвату государственной власти.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Мужчина призвал украинцев убивать депутатов и представителей других госструктур

Следствие установило, что мужчина создал открытую учетную запись, с которой в июне 2024 года разместил видео с призывами к убийству высших должностных лиц Украины, в частности народных депутатов, министров и Президента, а также к насильственному устранению власти.

Позже он опубликовал еще один ролик с прямыми обращениями к гражданам брать оружие и оказывать вооруженное сопротивление представителям государственных структур и партии власти.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину, заявил, что не осознавал серьезности последствий, раскаялся и пообещал больше не распространять подобный контент.

Защита просила о более мягком наказании, ссылаясь на проблемы со здоровьем подсудимого и отсутствие предыдущих судимостей. Прокурор настаивал на назначении реального срока, учитывая повторность преступления и использование условий военного положения.

Суд, учитывая искреннее раскаяние как смягчающее обстоятельство и на основании ст. 70 УК Украины объявил окончательный срок, который составляет два года ограничения свободы без конфискации имущества.

Приговор также предусматривает возвращение осужденному изъятого имущества после вступления его в законную силу, а также взыскание 13 371 грн расходов на проведение экспертизы.

