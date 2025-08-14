Видео
Главная ТЦК ТЦК обвинил мужчину в уклонении от призыва — что решил суд

ТЦК обвинил мужчину в уклонении от призыва — что решил суд

Дата публикации 14 августа 2025 00:33
ТЦК обвинял жителя Волыни в уклонении от мобилизации — какое решение принял суд
Мужчина с работниками ТЦК и СП. Фото иллюстративное: УНІАН

В Волынской области ТЦК обвинял военнообязанного в уклонении от мобилизации. Суд его оправдал.

Об этом говорится в приговоре, который Любешовский районный суд Волынской области принял в прошлом году 22 февраля.

Детали дела

Согласно судебным материалам, в октябре 2022 года военнообязанный прошел ВВК, которая признала его пригодным к службе. 24 октября фигуранту вручили повестку, но в воинской части принимать мужчину не захотели, поскольку он пожаловался на боль в спине. В ноябре такая же ситуация повторилась в другой воинской части, а в декабре военнообязанный проигнорировал повестку, не явившись в военкомат.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину и раскаялся. Мужчина объяснил, что не симулировал болезнь, как это утверждают представители ТЦК, а говорил в воинских частях о реальных проблемах со здоровьем. В медицинское учреждение с этими жалобами он не обращался — самостоятельно колол себе лекарства дома.

Председатель ВВК в суде отметила, что подсудимому диагностировали хроническую люмбалгию — периодические боли в поясничном отделе позвоночника. Такая проблема не является основанием для избежания службы.

Судья решил, что доказательств и показаний недостаточно для того, чтобы считать вину подсудимого доказанной. Преступлением можно было бы считать игнорирование повестки, но прокурор не расследовал это нарушение как отдельное дело. Военнообязанного оправдали.

суд мобилизация ТЦК и СП военнообязанные судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
