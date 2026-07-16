ТЦК з окупованих територій: як працюють ці організації

Співробітник ТЦК. Фото: "АрміяInform". Колаж: Hoвини.LIVE

Частина українських регіонів після 24 лютого 2022 року опинилися в окупації. Втративши контроль над територією, тамтешні територіальні центри комплектування були змушені виїхати на підконтрольну територію. Свою роботу ТЦК з окупованих територій проводять по реєстрах, скільки не мають мобілізаційного потенціалу.

Як повідомляють Hoвини.LIVE, про це написали на порталі uristy.ua.

ТЦК в окупації

Після початку повномасштабної російсько-української війни частина українських територій опинилася в окупації. Відповідно, в окупації опинилися і територіальні центри комплектування.

До юристів звернувся громадянин, який виявив, що опинився на обліку в одному із таких ТЦК (Щастинському ТЦК). Чоловік поцікавився, чому так могло статися, якщо він давно живе у зовсім іншому регіоні України.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, підтвердили особливу ситуацію із такими центрами комплектування. Адвокат Ярослав Турчин підкреслив: "Фактично Щастинський РТЦК це орган військового управління та обліку без власної території, бо Щастинський район Луганської області зараз є непідконтрольною територією".

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Як потрапляють на облік в ТЦК без території

Турчин пояснив, як саме відбувається функціонування таких структур в нинішніх умовах: "Наразі фізично вони сидять в м. Харкові. Офіційна адреса для листування та тимчасового розміщення Луганського обласного ТЦК та підпорядкованого йому Щастинського РТЦК це місто Харків, вул. Динамівська, 4 (приміщення Військово-юридичного інституту)".

Адвокат пояснив, як і чому громадяни можуть потрапити на військовий облік у такі ТЦК. Ярослав Турчин наголосив, що це все відбувається саме через втрату контролю за територією.

Турчин підкреслив: "Не маючи потенціалу до мобілізації військовозобов’язаних без території оповіщення, вони працюють по реєстрах. Зокрема, співставляють людей, які у них на обліку, з Єдиною інформаційною базою даних про внутрішньо переміщених осіб, виписуючи штрафи і хоч так зображаючи свою потрібність та діяльність".

Нагадаємо, Hoвини.LIVE раніше писали про те, чи може внутрішньо переміщена особа стати на облік дистанційно.

Внутрішньо переміщені особи мають право на відстрочку від мобілізації, як і усі інші категорії, але для цього їм треба стати на військовий облік на новому місці. Юристи наголосили, що дистанційно зробити це неможливо.

Додамо, Hoвини.LIVE повідомляли про те, чи може ТЦК відмовити громадянину-ВПО у постановці на військовий облік.

Внутрішньо переміщені особи мають обов’язок стати на військовий облік за новим, фактичним місцем проживання. Але точно так же територіальні центри комплектування зобов’язані брати таких осіб на облік, без жодних попередніх умов.