Перевірка документів працівниками ТЦК та СП з 1 вересня: що треба знати

Працівник ТЦК та СП спілкується з чоловіком на вулиці. Фото: Львівській ТЦК та СП

В Україні у зв'язку з дією воєнного стану та тривалою російською агресією триває мобілізація. Відтак групи оповіщення ТЦК та СП мають право перевірити документи у громадян, що й буде продовжуватися і з 1 вересня. Саме тому військовозобов'язаним українцям варто завжди мати при собі свіжі паперові документи з електронного кабінету або військовий квиток разом із паспортом. Це убезпечить від поїздки до ТЦК у супроводі поліції, якщо застосунок "Резерв+" зависне або виникнуть розбіжності в реєстрах.

Про це повідомила адвокатка Катерина Аніщенко у коментарі для ТСН, передає Новини.LIVE.

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Які документи треба мати з собою при виході на вулицю з 1 вересня

Чоловікам краще завжди перестраховуватися і мати при собі паперові копії військових документів. Основна проблема полягає в тому, що інколи програма "Резерв+" підводить чоловіка прямо під час перевірки працівників ТЦК. Вона часто не відкривається, якщо раптом зникає інтернет або стається системний збій.

Якщо в такий момент показати екран телефона неможливо, а звичайного паперу на руках немає, ситуація може суттєво ускладнитися. За словами правозахисниці, за таких обставин працівники поліції отримують цілком законне право доставити громадянина прямо до територіального центру комплектування. Там вони будуть уточнювати актуальну інформацію через свої бази.

Щоб уникнути подібних поїздок до ТЦК, Аніщенко радить заздалегідь зробити витяг із додатка на папері. Цей аркуш потрібно регулярно оновлювати. Найкращий варіант — це роздруковувати свіжі дані хоча б один раз на тиждень, а ідеально — безпосередньо в той день, коли виходите з дому і теоретично можете натрапити на перевірку. Це важливо, бо дані у військовому обліку постійно змінюються.

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Крім роздруківки, обов'язково треба мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Замість аркуша з "Резерв+" цілком підійде і звичайний військовий квиток-книжечка, але тільки за умови, що всі дані в ньому оновлені.

Іноді на практиці виникає ще одна проблема: інформація в планшетах перевіряльників не збігається з тим, що написано у вашому додатку "Резерв+". У таких спірних ситуаціях юристка радить не розгублюватися і просити патрульних показати ті дані, на які вони спираються і через які до вас виникли питання.

"Чоловіку повідомили, що він начебто перебуває у розшуку, але у "Резерв+" розшуку не було. Чоловік, у якого перевіряли документи, попрохав показати йому інформацію із планшета. Але уточнив, що вимагає того, щоб бодікамера була увімкнена. З теоретичної точки зору, згідно закону, інформація у перевіряючих та в "Резерв+" військовозобов'язаного відрізнятись не може, але практика свідчить про протилежне", — зазначила Катерина Аніщенко.

Як писали раніше Новини.LIVE, що у витягах із Реєстру військовозобов'язаних через "Дію" роботодавці дедалі частіше виявляють технічні збої. Виявилось, що система помилково приписує статус призовників жінкам цивільних спеціальностей та літнім працівникам через поточні внутрішні налаштування сервісу.

Також українці нерідко випадково дізнаються з реєстрів про своє переведення на облік до ТЦК в інші області, де вони ніколи не мешкали й не подавали заяв. Через це юристи радять уважно відстежувати свій статус та юридично оскаржувати такі безпідставні зміни.