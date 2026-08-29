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ТЦК с 1 сентября будет проверять мужчин: как подготовиться

Ua ru
29 августа 2026 18:20
Проверка документов сотрудниками ТЦК и СП с 1 сентября: что нужно знать
Сотрудник ТЦК и СП беседует с мужчиной на улице. Фото: Львовская ТЦК и СП

В Украине в связи с введением военного положения и продолжающейся российской агрессией продолжается мобилизация. В связи с этим группы оповещения ТЦК и СП имеют право проверять документы у граждан, и эта практика будет продолжаться и с 1 сентября. Именно поэтому военнообязанным украинцам следует всегда иметь при себе актуальные бумажные документы из электронного кабинета или военный билет вместе с паспортом. Это убережет от поездки в ТЦК в сопровождении полиции, если приложение «Резерв+» зависнет или возникнут расхождения в реестрах.

Об этом сообщила адвокат Екатерина Анищенко в комментарии для ТСН, передает Новини.LIVE.

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Какие документы нужно иметь при себе при выходе на улицу с 1 сентября

Мужчинам лучше всегда перестраховываться и иметь при себе бумажные копии военных документов. Основная проблема заключается в том, что иногда приложение "Резерв+" подводит мужчину прямо во время проверки сотрудниками ТЦК. Оно часто не открывается, если вдруг пропадает интернет или происходит системный сбой.

Если в такой момент показать экран телефона невозможно, а обычной бумаги под рукой нет, ситуация может существенно осложниться. По словам правозащитницы, в таких обстоятельствах сотрудники полиции получают вполне законное право доставить гражданина прямо в территориальный центр комплектования. Там они будут уточнять актуальную информацию через свои базы данных.

Чтобы избежать подобных поездок в ТЦК, Анищенко советует заранее распечатать выписку из приложения. Этот лист нужно регулярно обновлять. Лучший вариант — распечатывать свежие данные хотя бы один раз в неделю, а в идеале — непосредственно в тот день, когда выходите из дома и теоретически можете столкнуться с проверкой. Это важно, потому что данные в воинском учете постоянно меняются.

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Помимо распечатки, обязательно нужно иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Вместо листа из «Резерв+» вполне подойдет и обычная военная книжка, но только при условии, что все данные в ней обновлены.

Иногда на практике возникает ещё одна проблема: информация в планшетах проверяющих не совпадает с тем, что указано в вашем приложении «Резерв+». В таких спорных ситуациях юрист советует не терять самообладания и просить патрульных показать те данные, на которые они опираются и из-за которых у них возникли вопросы.

"Мужчине сообщили, что он якобы находится в розыске, но в «Резерв+» розыска не было. Мужчина, у которого проверяли документы, попросил показать ему информацию с планшета. Но уточнил, что требует, чтобы бодикамера была включена. С теоретической точки зрения, согласно закону, информация у проверяющих и в "Резерв+" о военнообязанном отличаться не может, но практика свидетельствует об обратном", — отметила Екатерина Анищенко.

Как ранее писали Новини.LIVE, в выписках из Реестра военнообязанных через "Дію" работодатели все чаще обнаруживают технические сбои. Оказалось, что система ошибочно присваивает статус призывников женщинам гражданских специальностей и пожилым работникам из-за текущих внутренних настроек сервиса.

Также украинцы нередко случайно узнают из реестров о своём переводе на учёт в ТЦК в другие области, где они никогда не проживали и не подавали заявлений. В связи с этим юристы советуют внимательно отслеживать свой статус и юридически оспаривать такие безосновательные изменения.

военный учет мобилизация повестки проверки ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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