На Вінниччині судили чоловіка, який не прийшов до ТЦК по повістці — як його покарав суд

Чоловіки у ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

У Вінницькій області працівники територіального центру комплектування вручили повістку 57-річному чоловіку, сини якого воюють. Він відмовився від мобілізації, внаслідок чого відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У червні минулого року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним. Він отримав повістку, однак у ТЦК не зʼявився.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину та розкаявся. Він заявив, що відмовився від отримання повістки, адже у нього поганий стан здоровʼя. За його словами, ВЛК проходив практично формально, а для проходження медичного огляду у Вінниці коштів не має.

Обвинувачений розповів, що у нього 2017 року померла дружина, яка до цього була 11 років паралізована. Крім того, у неї була інвалідність першої групи.

У чоловіка є двоє синів, які перебувають на фронті. Він заявив, що допомагає їм.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Йому призначили два роки іспитового терміну.

Нагадаємо, житель Житомирської області пройшов ВЛК, але не з’явився на відправлення до військової частини. Суд визнав його винним та призначив покарання.

Також у Донецькій області патрульні зупинили водія, підозрюючи його у наркотичному сп’янінні через втомлений вигляд. Вони погрожували йому доставити в ТЦК.