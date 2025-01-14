На Виннитчине судили мужчину, который не пришел в ТЦК по повестке — как его наказал суд

Мужчины в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

В Винницкой области работники территориального центра комплектования вручили повестку 57-летнему мужчине, сыновья которого воюют. Он отказался от мобилизации, в результате чего состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В июне прошлого года мужчина прошел ВВК, которая признала его годным. Он получил повестку, однако в ТЦК не явился.

В ходе судебного заседания мужчина признал свою вину и раскаялся. Он заявил, что отказался от получения повестки, ведь у него плохое состояние здоровья. По его словам, ВВК проходил практически формально, а для прохождения медицинского осмотра в Виннице средств не имеет.

Обвиняемый рассказал, что у него в 2017 году умерла жена, которая до этого была 11 лет парализована. Кроме того, у нее была инвалидность первой группы.

У мужчины есть двое сыновей, которые находятся на фронте. Он заявил, что помогает им.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Ему назначили два года испытательного срока.

Напомним, житель Житомирской области прошел ВВК, но не явился на отправку в воинскую часть. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Также в Донецкой области патрульные остановили водителя, подозревая его в наркотическом опьянении из-за уставшего вида. Они угрожали ему доставить в ТЦК.