Патрульні погрожували водію доставити в ТЦК — яке рішення суду

Поліцейські. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Донецькій області патрульні зупинили водія, якого запідозрили в наркотичному спʼянінні через стомлений вигляд. Вони погрожували йому доставити в територіальний центр комплектування. Внаслідок цього сталося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку йдеться, що 16 грудня минулого року водій керував автомобілем ВАЗ – 2101 у селищі міського типу Олександрівка. Його зупинили патрульні, які вирішили перевірити на стан наркотичного сп’яніння.

Однак чоловік відмовився проїхати для огляду у міську лікарню, внаслідок чого правоохоронці склали протокол за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу.

Водій не визнав своєї провини. Під час судового засідання він пояснив, що їхав до лікарні на перев’язку, оскільки нещодавно переніс операцію на руці.

В авто разом з чоловіком була також його вагітна дружина, яка хотіла здати в лікарні аналізи, та трирічна дитина.

Коли він підʼїхав до лікарні, одночасно з ним прибули патрульні. Вони перевірили авто, а потім запитали, чому у водія стомлений вигляд та що з рукою. Дізнавшись, що він переніс операцію та прибув на перев'язку, поліцейські запитали, чи вживав він алкоголь або наркотичні речовини.

"Що тебе так тіліпає?" — запитали у водія.

Чоловік пояснив, що змерз та не вживав алкоголю чи наркотичних речовин, а прийняв лише знеболювальний препарат.

Правоохоронці запросили водія в автомобіль, де заявили про протокол ст. 130 КУпАП, а від чоловіка потрібно було лише відмовитися на камеру від медогляду. У випадку відмови йому погрожували доставити до ТЦК.

Водій прийняв пропозицію поліцейських, зняв відео про відмову від проходження огляду, підписав протокол, після чого поліцейські залишили місце інциденту, а він разом із дружиною вирушив до лікарні.

Що вирішив суд

Суд акцентував, що до протоколу про адміністративне правопорушення не було долучено акт огляду на стан сп’яніння, хоча на нього є посилання.

Встановлено, що правоохоронці не дотримались вимог "Інструкції із застосування органами та підрозділами поліції технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису", оскільки розрив у записах між першим та другим файлом становить майже 17 хвилин.

Крім того, протокол склали без належної фіксації.

На відео, долученому до протоколу, поліцейський заявив про наявність у водія ознак наркотичного сп’яніння, вказавши на "сповільненість і неприродну блідість". Водночас ці твердження спростовуються самим відеозаписом, де чітко видно, що обличчя водія не тільки не має ознак неприродної блідості, але й виглядає звичайно, зі здоровим рум’янцем.

Суддя заявив, що пояснення водія щодо тиску на нього з боку поліцейських цілком можуть бути правдою.

Внаслідок цього суд закрив провадження за відсутності в діях водія складу адміністративного правопорушення.

Нагадаємо, на Волині уродженець Донецької області проігнорував повістку ТЦК, однак під час судового засідання розкаявся. Йому призначили один рік обмеження волі.

Раніше поліцейські затримали водія за декілька хвилин до Нового року та доставили до ТЦК. Внаслідок цього він подав позов до суду.