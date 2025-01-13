Патрульные угрожали водителю доставить в ТЦК — какое решение суда

Полицейские. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Донецкой области патрульные остановили водителя, которого заподозрили в наркотическом опьянении из-за уставшего вида. Они угрожали ему доставить в территориальный центр комплектации. В результате этого произошло судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В приговоре говорится, что 16 декабря прошлого года водитель управлял автомобилем ВАЗ – 2101 в поселке городского типа Александровка. Его остановили патрульные, которые решили проверить на состояние наркотического опьянения.

Однако мужчина отказался проехать для осмотра в городскую больницу, в результате чего правоохранители составили протокол за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание.

Водитель не признал своей вины. Во время судебного заседания он объяснил, что ехал в больницу на перевязку, поскольку недавно перенес операцию на руке.

В авто вместе с мужчиной была также его беременная жена, которая хотела сдать в больнице анализы, и трехлетний ребенок.

Когда он подъехал к больнице, одновременно с ним прибыли патрульные. Они проверили авто, а затем спросили, почему у водителя уставший вид и что с рукой.

Выяснив, что он перенес операцию и прибыл на перевязку, полицейские спросили, употреблял ли он алкоголь или наркотические вещества.

"Что тебя так тилипает?" — спросили у водителя.

Мужчина объяснил, что замерз и не употреблял алкоголя или наркотических веществ, а принял лишь обезболивающий препарат.

Правоохранители пригласили водителя в автомобиль, где заявили о протоколе по ст. 130 КУоАП, а от мужчины требовалось лишь отказаться на камеру от медосмотра. В случае отказа ему угрожали доставить в ТЦК.

Водитель принял предложение полицейских, снял видео об отказе от прохождения осмотра, подписал протокол, после чего полицейские покинули место инцидента, а он вместе с женой отправился в больницу.

Что решил суд

Суд акцентировал, что к протоколу об административном правонарушении не был приобщен акт осмотра на состояние опьянения, хотя на него есть ссылка.

Установлено, что правоохранители не придерживались требований "Инструкции по применению органами и подразделениями полиции технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, средств фото- и киносъемки, видеозаписи", поскольку разрыв в записях между первым и вторым файлом составляет почти 17 минут.

Кроме того, протокол составили без надлежащей фиксации.

На видео, приобщенном к протоколу, полицейский заявил о наличии у водителя признаков наркотического опьянения, указав на "замедленность и неестественную бледность". В то же время эти утверждения опровергаются самой видеозаписью, где четко видно, что лицо водителя не только не имеет признаков неестественной бледности, но и выглядит обычно, со здоровым румянцем.

Судья заявил, что объяснения водителя относительно давления на него со стороны полицейских вполне могут быть правдой.

Вследствие этого суд закрыл производство из-за отсутствия в действиях водителя состава административного правонарушения.

Напомним, на Волыни уроженец Донецкой области проигнорировал повестку ТЦК, однако во время судебного заседания раскаялся. Ему назначили один год ограничения свободы.

Ранее полицейские задержали водителя за несколько минут до Нового года и доставили в ТЦК. В результате он подал иск в суд.