Чоловік не прийшов за повісткою, бо хотів доглядати батьків — яке покарання

Засідання суду. Ілюстративне фото: freepik

У Тисменицькому районному суді Івано-Франківської області 41-річного чоловіка визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України ("Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації") та засудили до одного року позбавлення волі. Він пояснив це тим, що має доглядати за батьками.

Про це йдеться у вироку, опублікованому у Єдиному реєстрі судових рішень від 10 грудня 2024 року.

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Деталі справи

Відомо, що 31 серпня 2023 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби.

Він був зобов’язаний з’явитися до територіального центру комплектування (ТЦК) 1 вересня, але цього не зробив, пояснивши це "особистими причинами". Зокрема, чоловік зазначив, що не був готовий служити та мав доглядати за літніми батьками.

Суд визнав, що дії обвинуваченого були умисними й спрямованими на ухилення від мобілізації під час особливого періоду.

Чоловік визнав свою провину та висловив щире каяття, однак суд призначив йому покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

Нагадаємо, у Тернополі засудили представника ТЦК, який взяв хабар у військовозобов'язаного. Він сприяв його переправі через кордон.

Також ми писали, що військовий, який пішов у СЗЧ, потрапив під суд. Він отримав п'ять років позбавлення волі.