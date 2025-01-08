Мужчина не пришел по повестке, потому что хотел ухаживать за родителями — какое наказание

Мужчина не пришел в ТЦК из-за ухода за родителями — решение суда
В Тысменицком районном суде Ивано-Франковской области 41-летнего мужчину признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины ("Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации") и приговорили к одному году лишения свободы. Он объяснил это тем, что должен ухаживать за родителями.
Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений от 10 декабря 2024 года.
Детали дела
Известно, что 31 августа 2023 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе.
Он был обязан явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) 1 сентября, но этого не сделал, объяснив это "личными причинами". В частности, мужчина отметил, что не был готов служить и должен был ухаживать за пожилыми родителями.
Суд признал, что действия обвиняемого были умышленными и направленными на уклонение от мобилизации во время особого периода.
Мужчина признал свою вину и выразил искреннее раскаяние, однако суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы.
Напомним, в Тернополе осудили представителя ТЦК, который взял взятку у военнообязанного. Он способствовал его переправе через границу.
Также мы писали, что военный, который ушел в СВЧ, попал под суд. Он получил пять лет лишения свободы.
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