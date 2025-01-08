Чоловіку призначили штраф 17 тис. грн — що вирішив суд

Чоловік в ТЦК та СП. Ілюстративне фото: Одеський ТЦК

Військовозобов'язаний судився з ТЦК та СП через штраф. Стягнення наклали, оскільки чоловік не оновив свої військово-облікові дані.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Через не оновлення даних протягом 60 днів з 18 травня 2024 року на чоловіка наклали штраф, тому він звернувся до суду.

Водночас у протоколі про адміністративне правопорушення відсутні посилання на будь-які документи, які свідчили б про невиконання чоловіком правил військового обліку, а також інші докази.

Разом з тим неможливо встановити, які саме персональні дані не оновив чоловік, які з цих даних містяться в державних реєстрах, а також до яких даних ТЦК та СП не має доступу.

Рішення суду

Суд визнав рішення ТЦК недійсним та скасував постанову про адміністративне правопорушення й закрив справу.

Нагадаємо, у Тернополі судили представника ТЦК, який взяв хабар у військовозобов'язаного і сприяв його переправі через кордон.

А військового, який пішов в СЗЧ, засудили до п'яти років позбавлення волі.