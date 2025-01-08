Мужчине назначили штраф 17 тыс. грн - что решил суд

Мужчина подал в суд из-за штрафа от ТЦК — какое решение приняли
Военнообязанный судился с ТЦК и СП из-за штрафа. Взыскание наложили, поскольку мужчина не обновил свои военно-учетные данные.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
За не обновление данных в течение 60 дней с 18 мая 2024 года на мужчину наложили штраф, поэтому он обратился в суд.
В то же время в протоколе об административном правонарушении отсутствуют отсылки на какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о невыполнении мужчиной правил воинского учета, а также другие доказательства.
Вместе с тем невозможно установить, какие именно персональные данные не обновил мужчина, какие из этих данных содержатся в государственных реестрах, а также к каким данным ТЦК и СП не имеет доступа.
Решение суда
Суд признал решение ТЦК недействительным и отменил постановление об административном правонарушении и закрыл дело.
Напомним, в Тернополе судили представителя ТЦК, который взял взятку у военнообязанного и способствовал его переправе через границу.
А военного, который ушел в СВЧ, приговорили к пяти годам лишения свободы.
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