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Мужчина подал в суд из-за штрафа от ТЦК — какое решение приняли

8 января 2025 08:02
Виктория Козырь - редактор
Мужчине назначили штраф 17 тыс. грн - что решил суд
Мужчина в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: Одесский ТЦК
Виктория Козырь - редактор

Военнообязанный судился с ТЦК и СП из-за штрафа. Взыскание наложили, поскольку мужчина не обновил свои военно-учетные данные.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

За не обновление данных в течение 60 дней с 18 мая 2024 года на мужчину наложили штраф, поэтому он обратился в суд.

В то же время в протоколе об административном правонарушении отсутствуют отсылки на какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о невыполнении мужчиной правил воинского учета, а также другие доказательства.

Вместе с тем невозможно установить, какие именно персональные данные не обновил мужчина, какие из этих данных содержатся в государственных реестрах, а также к каким данным ТЦК и СП не имеет доступа.

Решение суда

Суд признал решение ТЦК недействительным и отменил постановление об административном правонарушении и закрыл дело.

Напомним, в Тернополе судили представителя ТЦК, который взял взятку у военнообязанного и способствовал его переправе через границу.

А военного, который ушел в СВЧ, приговорили к пяти годам лишения свободы.

суд штраф мобилизация ТЦК и СП военнообязанные судебные решения

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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