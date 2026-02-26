Відео
Україна
ТЦК визнав непридатним — який документ треба для виїзду за кордон

ТЦК визнав непридатним — який документ треба для виїзду за кордон

Дата публікації: 26 лютого 2026 00:30
Непридатність до військової служби - документи для виїзду за кордон
Перевірка документів на кордоні. Фото: protocol.ua, Depositphotos. Колаж: Новини.LIVE

Непридатні за станом здоров'я громадяни, зокрема, такі, у кого встановлена інвалідність, мають право виїжджати за кордон під час воєнного стану. Але для цього потрібне відповідне посвідчення, яке не може замінити навіть офіційна довідка про інвалідність.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Інвалідність та документи

Військовозобов’язаних громадян, яких за висновком військово-лікарської комісії визнали непридатними до військової служби, мають виключити з військового обліку.

Також вони отримають право на виїзд за кордон навіть під час особливого періоду, коли в країні діє воєнний стан.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився — які саме документи потрібно мати при собі на кордоні, аби не отримати проблеми із прикордонниками.

Чоловік зазначив, що він має підтверджену інвалідність, але не отримав посвідчення, яке це засвідчує, бо зараз не друкують для нього бланки – а має лише довідку про інвалідність.

"На жаль, доволі розповсюджена проблема станом на зараз із посвідченнями. З наявної практики, Вам, скоріше за все, відмовлять у перетині кордону", — підкреслив у коментарі адвокат Юрій Айвазян.

Чому довідка не дорівнює посвідченню

Інші юристи підкреслили, що проблема у такого громадянина справді полягає у відсутності посвідчення.

"На жаль, без посвідчення Вам не дозволять виїзд та розвернуть назад", — зазначив юрист Владислав Дерій.

Юрій Айвазян пояснив, чому довідка про інвалідність не дає право виїжджати за кордон.

"Ця довідка підтверджує факт того, що Ви отримуєте допомогу та перебуваєте на обліку, проте, ця довідка не визначена Правилами, як документ, який підтверджує інвалідність саме у контексті перетину кордону", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи потрібно брати дозвіл в ТЦК для того, аби виїхати за кордон у відрядження.

Ключові документи у такій ситуації — це оформлене бронювання (яке відображене в "Резерв+") та наказ про відрядження за кордон.

Додамо, ми повідомляли про те, хто із українців під час воєнного стану виїжджати за кордон у відпустку.

Це право надається тим громадянам, які мають має бронювання, не підлягають призову та перебувають на спеціальному військовому обліку.

прикордонники інвалідність особа з інвалідністю посвідчення виїзд за кордон
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
