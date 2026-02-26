Видео
Инвалидность и непригодность — документ для выезда за границу

Дата публикации 26 февраля 2026 00:30
Документы для выезда за границу для гражданина с инвалидностью
Проверка документов на границе. Фото: protocol.ua, Depositphotos. Коллаж: Новини.LIVE

Граждане с инвалидностью имеют право выезжать за границу во время полномасштабной войны. Юристы объяснили, почему нужно именно удостоверение об инвалидностью, а соответствующая справка не имеет законной силы.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Инвалидность и исключение с воинского учета

Военнообязанных граждан, которых по заключению военно-врачебной комиссии признали непригодными к военной службе, должны исключить с воинского учета.

Также они получат право на выезд за границу даже во время особого периода, когда в стране действует военное положение.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался — какие именно документы нужно иметь при себе на границе, чтобы не получить проблемы с пограничниками.

Мужчина отметил, что он имеет подтвержденную инвалидность, но не получил удостоверение, которое это удостоверяет, потому что сейчас не печатают для него бланки — а имеет только справку об инвалидности.

"К сожалению, довольно распространенная проблема по состоянию на сейчас с удостоверениями. Из имеющейся практики, Вам, скорее всего, откажут в пересечении границы", — подчеркнул в комментарии адвокат Юрий Айвазян.

Почему справка об инвалидности не является документом

Другие юристы подчеркнули, что проблема у такого гражданина действительно заключается в отсутствии удостоверения.

"К сожалению, без удостоверения Вам не позволят выезд и развернут обратно", — отметил юрист Владислав Дерий.

Юрий Айвазян объяснил, почему справка об инвалидности не дает право выезжать за границу.

"Эта справка подтверждает факт того, что Вы получаете помощь и состоите на учете, однако, эта справка не определена Правилами, как документ, подтверждающий инвалидность именно в контексте пересечения границы", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, надо ли гражданину идти ТЦК для получения разрешения выезда за границу в командировку.

Юристы объяснили, что выезжать за границу могут граждане с бронированием, поэтому идти в ТЦК нет никакого смысла.

Добавим, мы сообщали о том, какая категория украинцев во военного положения имеет право проводить отпуск за границей.

Выезжать в личных целях могут те граждане, которые не подлежат призыву и находятся на специальном воинском учете по бронированию.

