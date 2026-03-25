ТЦК визнає військовозобов'язаним неповнолітнього обмежено придатного

Неповнолітній у ТЦК.

В Україні статус "військовозобов’язаний" надається громадянину на військовому обліку після досягнення 25-річного віку. Та існує одна категорія громадян, яких можуть визнати військовозобов’язаними навіть до досягнення повноліття. Це колишні обмежено придатні.

Статус для обмежено придатного

Під час повномасштабної російсько-української війни у вітчизняне законодавство, яке регулює питання військового обліку, були внесені численні зміни. Вони, зокрема, анулювали таку категорію громадян на військовому обліку, як "обмежено придатні".

Після цього усі колишні обмежено придатні громадяни мали пройти військово-лікарську комісію. Декого із них, хто виявився придатним до військової служби, мобілізували.

До юристів звернулася мати колишнього обмеженого придатного громадянина. Вона розповіла, що у новому військово-обліковому документі, отриманому її сином в 17 років, вказаний статус "військовозобов’язаний", а не "призовник" (ким громадяни на обліку вважаються до 25 років). Жінка поцікавилася, чи законно це і чи можуть мобілізувати її сина.

Читайте також:

Військовозобов’язаний і мобілізація

Юристи пояснили, що у випадку із цією категорією існує певна правова колізія. Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, зазначив: "Після того, як Вашого сина визнали обмежено придатним, він був відправлений у запас військовозобов'язаних".

За словами Айвазяна, інший висновок ВЛК справді б надав цьому громадянину інший статус. Юрист визнав: "Якщо б Вашого сина визнали придатним, то він залишився б у статусі призовника".

Тож рішення про присвоєння неповнолітньому статусу "військовозобов’язаним". Крім того, підкреслив Юрій Айвазян, такого громадянина можуть і мобілізувати, попри те, що він ще не досягнув 25-річного віку. Причина у все тій же категорії "військовозобов’язаний".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що ТЦК може мобілізувати обмежено придатного після повернення в Україну.

Колишній обмежено придатний громадянин, який перебуває за кордоном, може в’їхати назад в Україну. Але після змін у законодавстві ця категорія громадян отримала була переведена у військовозобов’язані, навіть у випадку, коли той чи інший громадян ще не досяг 25-річного віку. Тому після повернення такого громадянина можуть мобілізувати до ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, які статуси мали отримати колишні обмежено придатні.

Колишні обмежено придатні військовозобов’язані громадяни після повторної військово-лікарської комісії мали отримати різні статуси. Це могли бути як повністю придатний до служби, так і придатний до служби у тилових частинах, ТЦК чи військових вишах.