ТЦК признает военнообязанным несовершеннолетнего ограниченно годного несовершеннолетнего

В Украине статус "военнообязанный" предоставляется гражданину на воинском учете после достижения 25-летнего возраста. Но существует одна категория граждан, которых могут признать военнообязанными даже до достижения совершеннолетия. Это бывшие ограниченно годные.

Статус для ограниченно годного

Во время полномасштабной российско-украинской войны в отечественное законодательство, регулирующее вопросы воинского учета, были внесены многочисленные изменения. Они, в частности, аннулировали такую категорию граждан на воинском учете, как "ограниченно годные".

После этого все бывшие ограниченно годные граждане должны были пройти военно-врачебную комиссию. Некоторых из них, кто оказался пригодным к военной службе, мобилизовали.

К юристам обратилась мать бывшего ограниченно годного гражданина. Она рассказала, что в новом военно-учетном документе, полученном ее сыном в 17 лет, указан статус "военнообязанный", а не "призывник" (кем граждане на учете считаются до 25 лет). Женщина поинтересовалась, законно ли это и могут ли мобилизовать ее сына.

Читайте также:

Военнообязанный и мобилизация

Юристы объяснили, что в случае с этой категорией существует определенная правовая коллизия. Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил: "После того, как Вашего сына признали ограниченно годным, он был отправлен в запас военнообязанных".

По словам Айвазяна, другое заключение ВВК действительно бы предоставило этому гражданину другой статус. Юрист признал: "Если бы Вашего сына признали годным, то он остался бы в статусе призывника".

Поэтому решение о присвоении несовершеннолетнему статуса "военнообязанным". Кроме того, подчеркнул Юрий Айвазян, такого гражданина могут и мобилизовать, несмотря на то, что он еще не достиг 25-летнего возраста. Причина во все той же категории "военнообязанный".

Напомним, мы ранее писали о том, что ТЦК может мобилизовать ограниченно годного после возвращения в Украину.

Бывший ограниченно годный гражданин, который находится за границей, может въехать обратно в Украину. Но после изменений в законодательстве эта категория граждан получила была переведена в военнообязанные, даже в случае, когда тот или иной гражданин еще не достиг 25-летнего возраста. Поэтому после возвращения такого гражданина могут мобилизовать в ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, какие статусы должны были получить бывшие ограниченно годные.

Бывшие ограниченно годные военнообязанные граждане после повторной военно-врачебной комиссии должны были получить различные статусы. Это могли быть как полностью годный к службе, так и годный к службе в тыловых частях, ТЦК или военных вузах.