ТЦК признает военнообязанным несовершеннолетнего ограниченно годного

ТЦК признает военнообязанным несовершеннолетнего ограниченно годного

Дата публикации 25 марта 2026 21:40
ТЦК признает военнообязанным несовершеннолетнего ограниченно годного несовершеннолетнего
Несовершеннолетний в ТЦК. Фото: ЖОТЦК

В Украине статус "военнообязанный" предоставляется гражданину на воинском учете после достижения 25-летнего возраста. Но существует одна категория граждан, которых могут признать военнообязанными даже до достижения совершеннолетия. Это бывшие ограниченно годные.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Статус для ограниченно годного

Во время полномасштабной российско-украинской войны в отечественное законодательство, регулирующее вопросы воинского учета, были внесены многочисленные изменения. Они, в частности, аннулировали такую категорию граждан на воинском учете, как "ограниченно годные".

После этого все бывшие ограниченно годные граждане должны были пройти военно-врачебную комиссию. Некоторых из них, кто оказался пригодным к военной службе, мобилизовали.

К юристам обратилась мать бывшего ограниченно годного гражданина. Она рассказала, что в новом военно-учетном документе, полученном ее сыном в 17 лет, указан статус "военнообязанный", а не "призывник" (кем граждане на учете считаются до 25 лет). Женщина поинтересовалась, законно ли это и могут ли мобилизовать ее сына.

Читайте также:

Военнообязанный и мобилизация

Юристы объяснили, что в случае с этой категорией существует определенная правовая коллизия. Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил: "После того, как Вашего сына признали ограниченно годным, он был отправлен в запас военнообязанных".

По словам Айвазяна, другое заключение ВВК действительно бы предоставило этому гражданину другой статус. Юрист признал: "Если бы Вашего сына признали годным, то он остался бы в статусе призывника".

Поэтому решение о присвоении несовершеннолетнему статуса "военнообязанным". Кроме того, подчеркнул Юрий Айвазян, такого гражданина могут и мобилизовать, несмотря на то, что он еще не достиг 25-летнего возраста. Причина во все той же категории "военнообязанный".

Напомним, мы ранее писали о том, что ТЦК может мобилизовать ограниченно годного после возвращения в Украину.

Бывший ограниченно годный гражданин, который находится за границей, может въехать обратно в Украину. Но после изменений в законодательстве эта категория граждан получила была переведена в военнообязанные, даже в случае, когда тот или иной гражданин еще не достиг 25-летнего возраста. Поэтому после возвращения такого гражданина могут мобилизовать в ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, какие статусы должны были получить бывшие ограниченно годные.

Бывшие ограниченно годные военнообязанные граждане после повторной военно-врачебной комиссии должны были получить различные статусы. Это могли быть как полностью годный к службе, так и годный к службе в тыловых частях, ТЦК или военных вузах.

военнообязанные ограниченно пригодные призывник
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
