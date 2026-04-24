ТЦК визнає старі паперові ВОД чинними безстроково
Паперовий військово-обліковий документ зберігає чинність навіть після припинення видачі нових документів у паперовому форматі. Більш того, існують ситуації, коли паперовий ВОД є головнішим за електронний. Це може тривати до актуалізації відомостей у реєстрі "Оберіг".
Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".
Військово-облікові документи
Під час повномасштабної російсько-української війни в Україні відбулися зміни у військовому законодавстві. Ці зміни торкнулися, зокрема, військово-облікових документів.
Спочатку в процес військового обліку були введені так звані електронні військово-облікові документи. Вони відображаються, зокрема, у мобільному застосунку "Резерв+".
А наприкінці 2025 року було ухвалене рішення про повний перехід до електронного документообігу. Електронні ВОД стали основними документами для громадян на військовому обліку.
Коли паперовий ВОД відіграє головну роль
До юристів звернувся громадянин, який має проблеми із неточністю внесених у реєстр "Оберіг" його даних, зокрема, про виключення з військового обліку. Чоловік наголосив, що має лише паперовий військово-обліковий документ.
Громадянин поцікавився, чи зберігає чинність його паперовий ВОД і як довго він ще буде чинним. Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що, попри появу "Резерв+", класичні паперові документи військовозобов’язаного залишаються чинним до моменту зміни чи закінчення терміну дії (якщо такий є).
Більш того, зазначив адвокат Ярослав Турчин, паперовий документ є ключовим у деяких випадках. Турчин підкреслив: "Військово-обліковий документ у паперовому вигляді до актуалізації відомостей в Реєстрі "Оберіг" є первинним".
Військово-обліковий документ свідчить про те, що громадянин України перебуває на військовому обліку. Низка адміністративних послуг доступна лише за наявності такого документа.
У Міноборони поділилися покроковою інструкцією, як згенерувати електронний ВОД. В першу чергу для генерації копії документу потрібно увійти в додаток "Резерв+" та оновити свої дані.