ТЦК признает старые бумажные ВУД действующими бессрочно

Бумажный военно-учетный документ сохраняет силу даже после прекращения выдачи новых документов в бумажном формате. Более того, существуют ситуации, когда бумажный ВУД является главнее электронного. Это может продолжаться до актуализации сведений в реестре "Оберіг".

Военно-учетные документы

Во время полномасштабной российско-украинской войны в Украине произошли изменения в военном законодательстве. Эти изменения коснулись, в частности, военно-учетных документов.

Сначала в процесс воинского учета были введены так называемые электронные военно-учетные документы. Они отображаются, в частности, в мобильном приложении "Резерв+".

А в конце 2025 года было принято решение о полном переходе к электронному документообороту. Электронные ВУД стали основными документами для граждан на воинском учете.

Когда бумажный ВУД играет главную роль

К юристам обратился гражданин, который имеет проблемы с неточностью внесенных в реестр "Оберіг" его данных, в частности, об исключении с воинского учета. Мужчина отметил, что имеет только бумажный военно-учетный документ.

Гражданин поинтересовался, сохраняет ли силу его бумажный ВУД и как долго он еще будет действовать. Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что, несмотря на появление "Резерв+", классические бумажные документы военнообязанного остаются в силе до момента изменения или окончания срока действия (если таковой имеется).

Более того, отметил адвокат Ярослав Турчин, бумажный документ является ключевым в некоторых случаях. Турчин подчеркнул: "Военно-учетный документ в бумажном виде до актуализации сведений в Реестре "Оберіг" является первичным".

Военно-учетный документ свидетельствует о том, что гражданин Украины состоит на воинском учете. Ряд административных услуг доступен только при наличии такого документа.

В Минобороны поделились пошаговой инструкцией, как сгенерировать электронный ВУД. В первую очередь для генерации копии документа нужно войти в приложение "Резерв+" и обновить свои данные.