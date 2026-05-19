ТЦК відмовляється виключати з обліку непридатного: це незаконно

Черга на військово-лікарську комісію. Фото: dialog.ua

Якщо громадянина на військово-лікарській комісії визнали непридатним до військової служби, його мають виключити з військового обліку. Юристи наголосили, що має відбутися саме виключення, а не зняття з обліку. ТЦК не має права відмовляти у цьому громадянину із затвердженим свідоцтвом про хворобу.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Коли виключають з військового обліку

Військовий облік чоловічого населення України починається у рік досягнення громадянином 17-річчя. На військовому обліку громадянин має перебувати до закінчення терміну перебування в запасі, тобто до 60 років.

Після цього громадянина мають виключити з військового обліку за віком. Втім, існують й інші причини для виключення з обліку, зокрема, стан здоров’я.

Для того, аби бути виключеним з військового обліку, громадянину недостатньо отримати статус "непридатний до військової служби". Потрібно також затвердити у регіональній ВЛК свідоцтво про хворобу.

Читайте також:

Не зняття, а саме виключення

До юристів звернувся громадянин, який був визнаний непридатним до військової служби. Але коли він із затвердженим свідоцтвом про хворобу прийшов у ТЦК, там йому заявили, що не виключать, а лише знімуть з військового обліку. Однією із імовірних причин такого рішення громадянин назвав те, що в у постанові ВЛК була сказана лише непридатність, без "виключення з військового обліку.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Вас зобов'язані саме виключити з військового обліку. При медичному огляді військовозобов'язаних ВЛК приймає постанову такого змісту "Непридатний до військової служби". Запис "з виключенням з військового обліку" вже не додають, проте це суті не змінює".

Інший юрист, адвокат Євген Олександрович, підтвердив: "Якщо Ви визнані непридатним до військової служби за рішенням ВЛК, то ТЦК зобов’язаний виключити Вас з військового обліку. У разі незадоволення Вашої заяви про виключення з військового обліку чи ігнорування її розгляду, протягом 30 днів треба подавати скаргу до ТЦК та СП вищого рівня".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що у Міноборони пояснили головні відмінності між зняттям та виключенням з військового обліку.

Зняття з військового обліку не означає, що чоловіка не мобілізують. У Міноборони України пояснили, чим відрізняється зняття від виключення з обліку військовозобов'язаних і кому точно не випишуть повістку.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, у яких випадках можна знятися з військового обліку.

Зняття з військового обліку є тимчасовим явищем та не означає звільнення від статусу військовозобов'язаного. Воно може бути в таких випадках: зміна місця проживання, зміна у стані здоров’я або з інших поважних причин, передбачених законодавством.