Главная ТЦК ТЦК отказывается исключать из учета непригодного: это незаконно

Дата публикации 19 мая 2026 21:40
Очередь на военно-врачебную комиссию. Фото: dialog.ua

Если гражданина на военно-врачебной комиссии признали непригодным к военной службе, его должны исключить с воинского учета. Юристы отметили, что должно произойти именно исключение, а не снятие с учета. ТЦК не имеет права отказывать в этом гражданину с утвержденным свидетельством о болезни.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Когда исключают с воинского учета

Военный учет мужского населения Украины начинается в год достижения гражданином 17-летия. На воинском учете гражданин должен находиться до окончания срока пребывания в запасе, то есть до 60 лет.

После этого гражданина должны исключить с воинского учета по возрасту. Впрочем, существуют и другие причины для исключения с учета, в частности, состояние здоровья.

Для того, чтобы быть исключенным с воинского учета, гражданину недостаточно получить статус "непригоден к военной службе". Нужно также утвердить в региональной ВВК свидетельство о болезни.

Не снятие, а именно исключение

К юристам обратился гражданин, который был признан непригодным к военной службе. Но когда он с утвержденным свидетельством о болезни пришел в ТЦК, там ему заявили, что не исключат, а только снимут с воинского учета. Одной из вероятных причин такого решения гражданин назвал то, что в постановлении ВВК была сказана лишь непригодность, без "исключения с воинского учета".

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил: "Вас обязаны именно исключить с воинского учета. При медицинском осмотре военнообязанных ВВК принимает постановление следующего содержания "Непригоден к военной службе". Запись "с исключением с воинского учета" уже не добавляют, однако это сути не меняет".

Другой юрист, адвокат Евгений Александрович, подтвердил: "Если Вы признаны непригодным к военной службе по решению ВВК, то ТЦК обязан исключить Вас с воинского учета. В случае неудовлетворения Вашего заявления об исключении с воинского учета или игнорирования его рассмотрения, в течение 30 дней надо подавать жалобу в ТЦК и СП высшего уровня".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что в Минобороны объяснили главные различия между снятием и исключением с воинского учета.

Снятие с воинского учета не означает, что мужчину не мобилизуют. В Минобороны Украины объяснили, чем отличается снятие от исключения с учета военнообязанных и кому точно не выпишут повестку.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, в каких случаях можно сняться с воинского учета.

Снятие с воинского учета является временным явлением и не означает освобождение от статуса военнообязанного. Оно может быть в таких случаях: смена места жительства, изменение в состоянии здоровья или по другим уважительным причинам, предусмотренным законодательством.

ВВК ТЦК и СП военная служба
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
