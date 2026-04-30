ТЦК відмовив, "Резерв+" підтвердив: відстрочка є чинною

Відстрочку від мобілізації оформлюють в територіальних центрах комплектування. Але дані про відстрочку зберігаються в реєстрі "Оберіг", ці дані відображаються в застосунку "Резерв+". Тож у випадку різних даних від ТЦК та "Резерв+" важливішим є те, що вказане у застосунку.

Мобілізація та відстрочка

В Україні продовжується процес загальної мобілізації. Мобілізація була оголошена після того, як 24 лютого 2022 року на усій території країни запровадили воєнний стан.

Частина військовозобов’язаних громадян має право оформити відстрочку від мобілізації. Для цього потрібно мати задокументовану підставу, на кшталт догляду за близьким родичем чи трьох неповнолітніх дітей.

Під час повномасштабної війни у процесі оформлення відстрочки відбулися серйозні зміни. Так, станом на 2026 рік подача документів на відстрочку уже не відбувається в приміщеннях ТЦК.

Дані в "Резерв+" важливіші за лист із ТЦК

Втім, сам процес оформлення так і залишається у віданні територіальних центрів комплектування. Тож рішення надати чи відмовити у відстрочці залишається за керівництвом ТЦК.

До юристів звернувся громадянин, який подавав документи на відстрочку через центр надання адміністративних послуг. Він розповів, що отримав лист від ТЦК з відмовою у відстрочці, а у "Резерв+" при цьому вказано, що відстрочка оформлена.

Юристи пояснили, чи є у такій ситуації відстрочка чинною. Адвокат Юрій Айвазян підкреслив: "Вам надали відстрочку. Якщо б цього не сталося, то у реєстрі був би відсутній відповідний запис". Інший юрист, Євген Корнійчук, наголосив: "Якщо у "Резерв+" зазначено,що ви маєте відстрочку, то все гаразд. Бо саме "Резерв+" підтверджує відстрочку".

Більшість відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Відтак військовозобов'язаним не потрібно повторно подавати заяви чи звернення. Оновлений актуальний статус відображається у застосунку "Резерв+".

Для того, аби оформити відстрочку через систему центрів надання адміністративних послуг, потрібно мати при собі оригінали відповідних документів. Але їх не залишають у ЦНАП. Адміністратор їх відсканує і в електронному вигляді передасть до ТЦК.