ТЦК отказал, "Резерв+" подтвердил: отсрочка действует

Отсрочку от мобилизации оформляют в территориальных центрах комплектования. Но данные об отсрочке хранятся в реестре "Оберіг", эти данные отображаются в приложении "Резерв+". Поэтому в случае различных данных от ТЦК и "Резерв+" важнее то, что указано в приложении.

Мобилизация и отсрочка

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Мобилизация была объявлена после того, как 24 февраля 2022 года на всей территории страны ввели военное положение.

Часть военнообязанных граждан имеет право оформить отсрочку от мобилизации. Для этого нужно иметь задокументированное основание, вроде ухода за близким родственником или трех несовершеннолетних детей.

Во время полномасштабной войны в процессе оформления отсрочки произошли серьезные изменения. Так, по состоянию на 2026 год подача документов на отсрочку уже не происходит в помещениях ТЦК.

Данные в "Резерв+" важнее письма из ТЦК

Впрочем, сам процесс оформления так и остается в ведении территориальных центров комплектования. Поэтому решение предоставить или отказать в отсрочке остается за руководством ТЦК.

К юристам обратился гражданин, который подавал документы на отсрочку через центр предоставления административных услуг. Он рассказал, что получил письмо от ТЦК с отказом в отсрочке, а в "Резерв+" при этом указано, что отсрочка оформлена.

Юристы объяснили, является ли в такой ситуации отсрочка действующей. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Вам предоставили отсрочку. Если бы этого не произошло, то в реестре отсутствовала бы соответствующая запись". Другой юрист, Евгений Корнийчук, отметил: "Если в "Резерв+" указано, что вы имеете отсрочку, то все в порядке. Потому что именно "Резерв+" подтверждает отсрочку".

Большинство отсрочек от мобилизации продолжаются автоматически. Поэтому военнообязанным не нужно повторно подавать заявления или обращения. Обновленный актуальный статус отображается в приложении "Резерв+".

Для того, чтобы оформить отсрочку через систему центров предоставления административных услуг, нужно иметь при себе оригиналы соответствующих документов. Но их не оставляют в ЦПАУ. Администратор их отсканирует и в электронном виде передаст в ТЦК.