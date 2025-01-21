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ТЦК відмовив чоловікові у відстрочці, але суд вирішив по-іншому

21 січня 2025 22:48
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Відстрочка по догляду — чоловік через суд скасував відмову ТЦК
Молоток судді. Фото: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На Львівщині чоловік подав до ТЦК документи для отримання відстрочки від мобілізації, однак йому відмовили. Тоді військовозобов'язаний звернувся до суду, який зобов'язав центр комплектування переглянути документи ще раз.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Житель Львівщини звернувся з документами до центру комплектування, аби отримати відстрочку від призову під час мобілізації для догляду за батьком із першою групою інвалідності. В ТЦК йому відмовили, обґрунтувавши рішення тим, що у батька позивача є дружина та донька, які можуть доглядати за ним. Також додали, що чоловік не надав документів, які б підтвердили, що рідні не можуть доглядати за його батьком. 

Однак суд з цим не погодився. Як зазначили у рішенні, у випадку здійснення постійного догляду за хворою дружиною чи чоловіком, дитиною чи батьками, не обов'язково потрібно доводити відсутність інших працездатних членів сім'ї, які можуть здійснювати догляд. Суд зазначив, що ТЦК підмінив одну підставу для відстрочки іншою, які є самостійними.

Рішення суду

Рішення комісії про відмову у наданні відстрочки на підставі п. 9 ч. 1 ст. 23 Закону України скасували та визнали протиправним. ТЦК зобов'язали повторно розглянути заяву чоловіка та прийняти рішення з урахуванням оцінки суду.

Нагадаємо, центр комплектування у Львівській області незаконно мобілізував заброньованого чоловіка. Суд став на сторону військовозобов'язаного.

У Хмельницькій області чоловік подав позов до суду, аби скасувати штраф від ТЦК. У повістці була вказана неправильна адреса.

суд Львів мобілізація відстрочка ТЦК та СП судові рішення

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