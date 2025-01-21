Отсрочка по уходу — мужчина через суд отменил отказ ТЦК

Молоток судьи. Фото: Pexels

На Львовщине мужчина подал в ТЦК документы для получения отсрочки от мобилизации, однако ему отказали. Тогда военнообязанный обратился в суд, который обязал центр комплектования пересмотреть документы еще раз.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Житель Львовщины обратился с документами в центр комплектования, чтобы получить отсрочку от призыва по мобилизации для ухода за отцом с первой группой инвалидности. В ТЦК ему отказали, обосновав решение тем, что у отца истца есть жена и дочь, которые могут ухаживать за ним. Также добавили, что мужчина не предоставил документов, которые подтвердили бы, что родные не могут ухаживать за его отцом.

Однако суд с этим не согласился. Как отметили в решении, в случае осуществления постоянного ухода за больной женой или мужем, ребенком или родителями, не обязательно нужно доказывать отсутствие других трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять уход. Суд отметил, что ТЦК подменил одно основание для отсрочки другим, которые являются самостоятельными.

Решение суда

Решение комиссии об отказе в предоставлении отсрочки на основании п. 9 ч. 1 ст. 23 Закона Украины отменили и признали противоправным. ТЦК обязали повторно рассмотреть заявление мужчины и принять решение с учетом оценки суда.

Напомним, центр комплектования во Львовской области незаконно мобилизовал забронированного мужчину. Суд стал на сторону военнообязанного.

В Хмельницкой области мужчина подал иск в суд, чтобы отменить штраф от ТЦК. В повестке был указан неправильный адрес.