Відстрочка для учителя - де він може її оформити

Громадянин оформлює відстрочку в ЦНАПі. Фото: "РБК-Україна"

Учителі та інші працівники шкіл можуть оформити відстрочку від мобілізації за межами ТЦК. Для цього потрібно з’явитися до центру надання адміністративних послуг із відповідним пакетом документів.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Відстрочка для учителів — чи можна оформити в "Резерв+"

Учителі українських шкіл мають право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, де саме учителі можуть оформлювати свої відстрочки, чи можна це зробити не в ТЦК і взагалі дистанційно.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що це можна оформити у застосунку "Резерв+".

Але інший юрист, Владислав Дерій, спростував можливість такого варіанту отримання відстрочки.

"Поки що не можна через "Резерв+" оформити відстрочку працівникам закладів середньої освіти", — підкреслив юрист.

Які документи потрібні для ЦНАПу

Дерій пояснив, де саме учителі зараз можуть оформити відстрочку.

"Якщо Ви працюєте в школі і раніше не оформляли відстрочку, то Вам потрібно звертатись виключно в ЦНАП", — зазначив правник.

Юрист Андрій Брильов пояснив, які документи потрібно мати учителю під час візиту до ЦНАПу.

Це:

копія паспорту та коду;

копія військово-облікового документу;

довідка з місця роботи про займану посаду викладача з зазначенням формату ставки (повна або інший варіант);

копія диплома про освіту.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто у школі, крім учителів, має право на відстрочку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи має право на відстрочку учитель, який працює у приватній школі.