Отсрочка для учителя - где он может ее оформить

Учителя и другие работники школ могут оформить отсрочку от мобилизации за пределами ТЦК. Для этого нужно явиться в центр предоставления административных услуг с соответствующим пакетом документов.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Отсрочка для учителей — можно ли оформить в "Резерв+"

Учителя украинских школ имеют право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, где именно учителя могут оформлять свои отсрочки, можно ли это сделать не в ТЦК и вообще дистанционно.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что это можно оформить в приложении "Резерв+".

Но другой юрист, Владислав Дерий, опроверг возможность такого варианта получения отсрочки.

"Пока нельзя через "Резерв+" оформить отсрочку работникам учреждений среднего образования", — подчеркнул юрист.

Какие документы нужны для ЦПАУ

Дерий объяснил, где именно учителя сейчас могут оформить отсрочку.

"Если Вы работаете в школе и раньше не оформляли отсрочку, то Вам нужно обращаться исключительно в ЦПАУ", — отметил юрист.

Юрист Андрей Брылев объяснил, какие документы нужно иметь учителю во время визита в ЦПАУ.

Это:

копия паспорта и кода;

копия военно-учетного документа;

справка с места работы о занимаемой должности преподавателя с указанием формата ставки (полная или другой вариант);

копия диплома об образовании.

