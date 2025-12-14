Отсрочка для учителя - где он может ее оформить

ТЦК, ЦПАУ или "Резерв+" — как оформить отсрочку учителю
Учителя и другие работники школ могут оформить отсрочку от мобилизации за пределами ТЦК. Для этого нужно явиться в центр предоставления административных услуг с соответствующим пакетом документов.
Об этом написали на портале "Юристы.UA".
Отсрочка для учителей — можно ли оформить в "Резерв+"
Учителя украинских школ имеют право на отсрочку от мобилизации.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, где именно учителя могут оформлять свои отсрочки, можно ли это сделать не в ТЦК и вообще дистанционно.
Адвокат Юрий Айвазян отметил, что это можно оформить в приложении "Резерв+".
Но другой юрист, Владислав Дерий, опроверг возможность такого варианта получения отсрочки.
"Пока нельзя через "Резерв+" оформить отсрочку работникам учреждений среднего образования", — подчеркнул юрист.
Какие документы нужны для ЦПАУ
Дерий объяснил, где именно учителя сейчас могут оформить отсрочку.
"Если Вы работаете в школе и раньше не оформляли отсрочку, то Вам нужно обращаться исключительно в ЦПАУ", — отметил юрист.
Юрист Андрей Брылев объяснил, какие документы нужно иметь учителю во время визита в ЦПАУ.
Это:
- копия паспорта и кода;
- копия военно-учетного документа;
- справка с места работы о занимаемой должности преподавателя с указанием формата ставки (полная или другой вариант);
- копия диплома об образовании.
