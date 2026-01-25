Відео
Україна
ТЦК, ЦНАП чи "Резерв+" — де оформлювати відстрочку за доглядом

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 06:30
Відстрочка для догляду - де оформлювати відстрочку, в ТЦК чи ЦНАП
Застосунок "Резерв+", який використовується для оформлення деяких видів відстрочок. Фото: Новини.LIVE

Військовозобов’язаний громадянин, який планує оформити відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем, не зможе зробити це будь-яким із існуючих шляхів. Юристи пояснили, куди саме звертатися для оформлення такої відстрочки.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка для догляду

До юристів звернувся громадянин, який планує оформити відстрочку від мобілізації для догляду за матір’ю, яка має другу групу інвалідності.

При цьому, додав чоловік, він має також і батька (чоловіка матері), який ще перебуває у віці військовозобов’язаного — йому 58 років.

Громадянин поцікавився, чи може він отримати відстрочку від мобілізації — і яким шляхом її варто оформлювати.

"На жаль, за наявності батька Вам не вдасться оформити відстрочку через "Резерв+", — наголосив, коментуючи ситуацію, адвокат Юрій Айвазян.

Айвазян додав, що у такому випадку громадянину необхідно подавати заяву тільки через ЦНАП.

"Резерв+" чи ЦНАП

Інший адвокат, Євген Олександрович, підтвердив неможливість оформлення відстрочки як мінімум через один із каналів.

"За таких умов Ви не отримаєте відстрочку від призову по мобілізації через "Резерв+", — наголосив юрист.

Він також пояснив, як правильно оформлювати відстрочку через ЦНАП.

"Тільки за наявності заяви матері, що вона обирає Вас як утримувача, через ЦНАП (якщо Ваш батько не отримав до цього часу відстрочку від призову по мобілізації по дружині, яка має інвалідність)", — наголосив Євген Олександрович.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які два документи є важливими для оформлення відстрочки від мобілізації для догляду за близьким родичем.

Додамо, ми повідомляли про те, чи впливає на відстрочку для догляду пенсійний вік батьків.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
