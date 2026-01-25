Отсрочка для ухода - где оформлять отсрочку, в ТЦК или ЦПАУ

Приложение "Резерв+", которое используется для оформления некоторых видов отсрочек. Фото: Новини.LIVE

Военнообязанный гражданин, который планирует оформить отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, не сможет сделать это любым из существующих путей. Юристы объяснили, куда именно обращаться для оформления такой отсрочки.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для ухода

К юристам обратился гражданин, который планирует оформить отсрочку от мобилизации для ухода за матерью, которая имеет вторую группу инвалидности.

При этом, добавил мужчина, он имеет также и отца (мужа матери), который еще находится в возрасте военнообязанного — ему 58 лет.

Гражданин поинтересовался, может ли он получить отсрочку от мобилизации - и каким путем ее стоит оформлять.

"К сожалению, при наличии отца Вам не удастся оформить отсрочку через "Резерв+", — подчеркнул, комментируя ситуацию, адвокат Юрий Айвазян.

Айвазян добавил, что в таком случае гражданину необходимо подавать заявление только через ЦПАУ.

"Резерв+" или ЦПАУ

Другой адвокат, Евгений Александрович, подтвердил невозможность оформления отсрочки как минимум через один из каналов.

"При таких условиях Вы не получите отсрочку от призыва по мобилизации через "Резерв+", — отметил юрист.

Он также объяснил, как правильно оформлять отсрочку через ЦПАУ.

"Только при наличии заявления матери, что она выбирает Вас как держателя, через ЦПАУ (если Ваш отец не получил до сих пор отсрочку от призыва по мобилизации по жене, которая имеет инвалидность)", — отметил Евгений Александрович.

