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ТЦК тісніше співпрацюватиме з поліцією — що погодив Кабмін

17 листопада 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як ТЦК співпрацює з поліцією — нова постанова Кабміну
Військові біля ТЦК. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Під час мобілізаційних заходів в Україні працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки спільно з поліцією здійснюють необхідні заходи. Проте, Кабінет Міністрів України розширив повноваження для обміну інформацією ТЦК та СП між СБУ, Національною поліцією та інших розвідувальних органів.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Відтепер ТЦК та СП за погодженням Кабміну можуть обмінюватися інформацією з Національною поліцією щодо громадян, які порушили правила військового обліку за законодавства про мобілізаційну підготовку. 

Зокрема, це відбуватиметься у електронному форматі між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та Єдиною інформаційною системою МВС.

Поліція зможе отримувати оперативні дані про порушників, щоб надалі здійснювати їх затримання та доставляти їх в найближчий відділ ТЦК чи органів СБУ за потреби. Якщо технічно неможливо здійснити обмін інформації, то це можна зробити в альтернативних формах. 

Чи має право працівник поліції видати повістку 

Зазначимо, що поліція не може втручати військовозобов'язаним повістки. Якщо таке трапляється — це перевищення повноважень. Поліцейські виконують правоохоронну функцію, тож можуть лише доставити громадянина, який порушує закон про мобілізацію до відділу ТЦК та СП.

Нагадаємо, у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки можуть служити три категорії громадян.

Також адвокати пояснили, як стати на облік у ТЦК та який перелік документів необхідний для цього. 

Кабінет міністрів поліція мобілізація ТЦК та СП Нацполіція

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