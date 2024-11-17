Як ТЦК співпрацює з поліцією — нова постанова Кабміну

Військові біля ТЦК. Фото: УНІАН

Під час мобілізаційних заходів в Україні працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки спільно з поліцією здійснюють необхідні заходи. Проте, Кабінет Міністрів України розширив повноваження для обміну інформацією ТЦК та СП між СБУ, Національною поліцією та інших розвідувальних органів.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

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Відтепер ТЦК та СП за погодженням Кабміну можуть обмінюватися інформацією з Національною поліцією щодо громадян, які порушили правила військового обліку за законодавства про мобілізаційну підготовку.

Зокрема, це відбуватиметься у електронному форматі між Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів та Єдиною інформаційною системою МВС.

Поліція зможе отримувати оперативні дані про порушників, щоб надалі здійснювати їх затримання та доставляти їх в найближчий відділ ТЦК чи органів СБУ за потреби. Якщо технічно неможливо здійснити обмін інформації, то це можна зробити в альтернативних формах.

Чи має право працівник поліції видати повістку

Зазначимо, що поліція не може втручати військовозобов'язаним повістки. Якщо таке трапляється — це перевищення повноважень. Поліцейські виконують правоохоронну функцію, тож можуть лише доставити громадянина, який порушує закон про мобілізацію до відділу ТЦК та СП.

Нагадаємо, у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки можуть служити три категорії громадян.

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