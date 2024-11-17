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ТЦК будет теснее сотрудничать с полицией — что согласовал Кабмин

17 ноября 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как ТЦК сотрудничает с полицией — новое постановление Кабмина
Военные возле ТЦК. Фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В ходе мобилизационных мероприятий в Украине работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки совместно с полицией осуществляют необходимые меры. Однако Кабинет Министров Украины расширил полномочия для обмена информацией ТЦК и СП между СБУ, Национальной полицией и другими разведывательными органами.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Теперь ТЦК и СП по согласованию Кабмина могут обмениваться информацией с Национальной полицией о гражданах, нарушивших правила военного учета за законодательство о мобилизационной подготовке.

В частности, это будет происходить в электронном формате между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и Единой информационной системой МВД.

Полиция сможет получать оперативные данные о нарушителях, чтобы продолжать их задержание и доставлять их в ближайший отдел ТЦК или органов СБУ при необходимости. Если технически невозможно осуществить обмен информации, это можно сделать в альтернативных формах.

Имеет ли право работник полиции выдать повестку

Отметим, что полиция не может вмешивать военнообязанные повестки. Если такое случается – это превышение полномочий. Полицейские выполняют правоохранительную функцию, поэтому могут только доставить гражданина, нарушающего закон о мобилизации в отдел ТЦК и СП.

Напомним, в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки могут служить три категории граждан.

Также адвокаты объяснили, как встать на учет в ТЦК и какой перечень документов необходим для этого.

Кабинет министров полиция мобилизация ТЦК и СП Нацполиция

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