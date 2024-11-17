Как ТЦК сотрудничает с полицией — новое постановление Кабмина

ТЦК будет теснее сотрудничать с полицией — что согласовал Кабмин
В ходе мобилизационных мероприятий в Украине работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки совместно с полицией осуществляют необходимые меры. Однако Кабинет Министров Украины расширил полномочия для обмена информацией ТЦК и СП между СБУ, Национальной полицией и другими разведывательными органами.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Как ТЦК и СП будет сотрудничать с полицией
Теперь ТЦК и СП по согласованию Кабмина могут обмениваться информацией с Национальной полицией о гражданах, нарушивших правила военного учета за законодательство о мобилизационной подготовке.
В частности, это будет происходить в электронном формате между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и Единой информационной системой МВД.
Полиция сможет получать оперативные данные о нарушителях, чтобы продолжать их задержание и доставлять их в ближайший отдел ТЦК или органов СБУ при необходимости. Если технически невозможно осуществить обмен информации, это можно сделать в альтернативных формах.
Имеет ли право работник полиции выдать повестку
Отметим, что полиция не может вмешивать военнообязанные повестки. Если такое случается – это превышение полномочий. Полицейские выполняют правоохранительную функцию, поэтому могут только доставить гражданина, нарушающего закон о мобилизации в отдел ТЦК и СП.
Напомним, в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки могут служить три категории граждан.
Также адвокаты объяснили, как встать на учет в ТЦК и какой перечень документов необходим для этого.
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