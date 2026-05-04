ТЦК шукатимуть фахових спеціалістів: Міноборони реформує мобілізацію

Видача повістки.

В Україні готують масштабне оновлення системи військово-лікарських комісій та мобілізаційних процедур. У Міністерстві оборони заявляють, що мета змін — зменшити кількість помилок і підвищити якість формування мобілізаційного ресурсу.

Про це у Міноборони повідомили hromadske.

Міноборони анонсувало реформи у мобілізації

Як повідомили у відомстві, нині триває аналіз проблем у роботі ВЛК та розробка системного рішення. Там наголошують, що процедура вже поступово змінюється завдяки цифровізації та оновленню правил медоглядів.

"Наразі триває активна робота щодо аналізу похибок та непорозумінь, які мали місце під час проведення медичного огляду військово-лікарськими комісіями при ТЦК та СП, та розробки системного рішення, що дасть змогу виправити допущені та запобігти новим помилкам у майбутньому", — йдеться у відповіді Міноборони.

У відомстві зазначають, що ВЛК визначає лише придатність до служби, а у разі незгоди рішення можна оскаржити як у досудовому порядку, так і в суді. Також наголошується, що контроль за роботою комісій уже посилено.

За даними Міноборони, у 2025 році проведено 318 перевірок роботи ВЛК при ТЦК, за результатами яких змінено керівництво частини комісій.

Паралельно у відомстві готують ширші зміни до системи мобілізації.

Зокрема, планується покращити обмін даними між системою "Оберіг", Нацполіцією та Держприкордонслужбою для оперативної перевірки статусу громадян, а також забезпечити повноцінну роботу електронного кабінету в "Резерв+" для оновлення персональних даних без візиту до ТЦК.

Окремо передбачено надати лікарям ВЛК доступ до цифрових медичних історій пацієнтів, щоб підвищити об’єктивність оцінки стану здоров'я та зменшити кількість помилок під час визначення придатності до служби.

Крім того, у відомстві пропонують перейти від масового оповіщення до принципу професійної відповідності, коли ТЦК та СП залучатимуть фахівців за конкретними спеціальностями відповідно до потреб підрозділів Сил оборони.

Також планується інтеграція державних реєстрів для відображення в системі "Оберіг" інформації про освіту, професію та стан здоров'я, а ще — вдосконалення взаємодії між ТЦК, Нацполіцією та органами військового управління для більш точного планування мобілізаційних заходів.

"Це необхідно для впровадження системи таргетованого оповіщення військовозобов'язаних, що підвищить ефективність мобілізаційних заходів та зменшить соціальну напругу", — підсумували в Міноборони.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні обговорюють можливість розширення роботи представників ТЦК та СП за межі країни. За словами військового експерта Олександра Мусієнка, рекрутери можуть перевіряти документи у чоловіків біля посольств і консульств під час звернення за послугами.

Також розглядається ідея проведення перевірок у публічних місцях, зокрема у спортзалах. Як зазначив голова Антикорупційної ради при Міноборони Юрій Гудименко, такі заходи можуть бути спрямовані на виявлення військовозобов’язаних.