ТЦК будут искать профессиональных специалистов: Минобороны реформирует мобилизацию

В Украине готовят масштабное обновление системы военно-врачебных комиссий и мобилизационных процедур. В Министерстве обороны заявляют, что цель изменений - уменьшить количество ошибок и повысить качество формирования мобилизационного ресурса.

Об этом в Минобороны сообщили hromadske.

Минобороны анонсировало реформы в мобилизации

Как сообщили в ведомстве, сейчас идет анализ проблем в работе ВВК и разработка системного решения. Там отмечают, что процедура уже постепенно меняется благодаря цифровизации и обновлению правил медосмотров.

"Сейчас идет активная работа по анализу погрешностей и недоразумений, которые имели место при проведении медицинского осмотра военно-врачебными комиссиями при ТЦК и СП, и разработки системного решения, что позволит исправить допущенные и предотвратить новые ошибки в будущем", — говорится в ответе Минобороны.

В ведомстве отмечают, что ВВК определяет только пригодность к службе, а в случае несогласия решение можно обжаловать как в досудебном порядке, так и в суде. Также отмечается, что контроль за работой комиссий уже усилен.

По данным Минобороны, в 2025 году проведено 318 проверок работы ВВК при ТЦК, по результатам которых сменено руководство части комиссий.

Параллельно в ведомстве готовят более широкие изменения в систему мобилизации.

В частности, планируется улучшить обмен данными между системой "Оберіг", Нацполицией и Госпогранслужбой для оперативной проверки статуса граждан, а также обеспечить полноценную работу электронного кабинета в "Резерв+" для обновления персональных данных без визита в ТЦК.

Отдельно предусмотрено предоставить врачам ВВК доступ к цифровым медицинским историям пациентов, чтобы повысить объективность оценки состояния здоровья и уменьшить количество ошибок при определении годности к службе.

Кроме того, в ведомстве предлагают перейти от массового оповещения к принципу профессионального соответствия, когда ТЦК и СП будут привлекать специалистов по конкретным специальностям в соответствии с потребностями подразделений Сил обороны.

Также планируется интеграция государственных реестров для отображения в системе "Оберіг" информации об образовании, профессии и состоянии здоровья, а еще - совершенствование взаимодействия между ТЦК, Нацполицией и органами военного управления для более точного планирования мобилизационных мероприятий.

"Это необходимо для внедрения системы таргетированного оповещения военнообязанных, что повысит эффективность мобилизационных мероприятий и уменьшит социальное напряжение", — подытожили в Минобороны.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине обсуждают возможность расширения работы представителей ТЦК и СП за пределы страны. По словам военного эксперта Александра Мусиенко, рекрутеры могут проверять документы у мужчин возле посольств и консульств во время обращения за услугами.

Также рассматривается идея проведения проверок в публичных местах, в частности в спортзалах. Как отметил председатель Антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудименко, такие меры могут быть направлены на выявление военнообязанных.