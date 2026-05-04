Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК ТЦК будут искать узких специалистов: Минобороны реформирует мобилизацию

ТЦК будут искать узких специалистов: Минобороны реформирует мобилизацию

Ua ru
Дата публикации 4 мая 2026 16:34
ТЦК будут искать профессиональных специалистов: Минобороны реформирует мобилизацию
Выдача повестки. Фото: armyinform.com.ua

В Украине готовят масштабное обновление системы военно-врачебных комиссий и мобилизационных процедур. В Министерстве обороны заявляют, что цель изменений - уменьшить количество ошибок и повысить качество формирования мобилизационного ресурса.

Об этом в Минобороны сообщили hromadske, передает Новини.LIVE.

Минобороны анонсировало реформы в мобилизации

Как сообщили в ведомстве, сейчас идет анализ проблем в работе ВВК и разработка системного решения. Там отмечают, что процедура уже постепенно меняется благодаря цифровизации и обновлению правил медосмотров.

"Сейчас идет активная работа по анализу погрешностей и недоразумений, которые имели место при проведении медицинского осмотра военно-врачебными комиссиями при ТЦК и СП, и разработки системного решения, что позволит исправить допущенные и предотвратить новые ошибки в будущем", — говорится в ответе Минобороны.

В ведомстве отмечают, что ВВК определяет только пригодность к службе, а в случае несогласия решение можно обжаловать как в досудебном порядке, так и в суде. Также отмечается, что контроль за работой комиссий уже усилен.

Читайте также:

По данным Минобороны, в 2025 году проведено 318 проверок работы ВВК при ТЦК, по результатам которых сменено руководство части комиссий.

Параллельно в ведомстве готовят более широкие изменения в систему мобилизации.

В частности, планируется улучшить обмен данными между системой "Оберіг", Нацполицией и Госпогранслужбой для оперативной проверки статуса граждан, а также обеспечить полноценную работу электронного кабинета в "Резерв+" для обновления персональных данных без визита в ТЦК.

Отдельно предусмотрено предоставить врачам ВВК доступ к цифровым медицинским историям пациентов, чтобы повысить объективность оценки состояния здоровья и уменьшить количество ошибок при определении годности к службе.

Кроме того, в ведомстве предлагают перейти от массового оповещения к принципу профессионального соответствия, когда ТЦК и СП будут привлекать специалистов по конкретным специальностям в соответствии с потребностями подразделений Сил обороны.

Также планируется интеграция государственных реестров для отображения в системе "Оберіг" информации об образовании, профессии и состоянии здоровья, а еще - совершенствование взаимодействия между ТЦК, Нацполицией и органами военного управления для более точного планирования мобилизационных мероприятий.

"Это необходимо для внедрения системы таргетированного оповещения военнообязанных, что повысит эффективность мобилизационных мероприятий и уменьшит социальное напряжение", — подытожили в Минобороны.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине обсуждают возможность расширения работы представителей ТЦК и СП за пределы страны. По словам военного эксперта Александра Мусиенко, рекрутеры могут проверять документы у мужчин возле посольств и консульств во время обращения за услугами.

Также рассматривается идея проведения проверок в публичных местах, в частности в спортзалах. Как отметил председатель Антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудименко, такие меры могут быть направлены на выявление военнообязанных.

Минобороны мобилизация ТЦК и СП
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации