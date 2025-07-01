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Головна ТЦК ТЦК повернув виключеного на облік — два варіанти дій

ТЦК повернув виключеного на облік — два варіанти дій

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 06:30
Військовий облік в Україні — реакція на повернення на військовий облік
Громадянин із заявою в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Якщо територіальний центр комплектування повернув на військовий облік громадянина, виключеного з обліку, то він має право оскаржити це рішення. Змінити ситуацію можна як під час особистого візиту до ТЦК, так і дистанційно.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, що він може зробити у ситуації, коли його, виключеного з військового обліку, повернули на облік.

"Якщо Ви були саме виключений з військового обліку і про це є відмітка у паперовому ВОД, але ТЦК неправомірно взяли Вас на облік (останнім часом такі випадки почастішали), то у Вас є два варіанти дій", — пояснив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Перший варіант, за словами юриста, це піти до ТЦК та зареєструвати заяву про виправлення інформації в реєстрі "Оберіг".

"На жаль, при особистій явці до ТЦК на Вас можуть здійснювати психологічний тиск та маніпулювати про те, що притягнуть Вас до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку. Проте, Ви зможете такий штраф оскаржити у судовому порядку", — запевнив Дерій.

Анулювання рішення ТЦК — дистанційний варіант

Другий варіант — дистанційне виправлення ситуації із військовим обліком.

"Ви можете рекомендованим листом з описом вкладеного направити до ТЦК звернення з вимогою про внесення інформації про Ваше виключення до реєстру "Оберіг" та зняття з розшуку", — наголосив Владислав Дерій.

Він додав, що до заяви потрібно прикріпити копію військово-облікового документа та копію довідки ВЛК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які є причини для виключення громадянина з військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може виключений з обліку вільно їздити Україною.

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Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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