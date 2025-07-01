Военный учет в Украине — реакция на возвращение на воинский учет

Гражданин с заявлением в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Если территориальный центр комплектования вернул на воинский учет гражданина, исключенного с учета, то он имеет право обжаловать это решение. Изменить ситуацию можно как во время личного визита в ТЦК, так и дистанционно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, что он может сделать в ситуации, когда его, исключенного с воинского учета, вернули на учет.

"Если Вы были именно исключен с воинского учета и об этом есть отметка в бумажном ВУД, но ТЦК неправомерно взяли Вас на учет (в последнее время такие случаи участились), то у Вас есть два варианта действий", — пояснил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Первый вариант, по словам юриста, это пойти в ТЦК и зарегистрировать заявление об исправлении информации в реестре "Оберіг".

"К сожалению, при личной явке в ТЦК на Вас могут осуществлять психологическое давление и манипулировать о том, что привлекут Вас к административной ответственности за нарушение правил воинского учета. Однако, Вы сможете такой штраф обжаловать в судебном порядке", — заверил Дерий.

Аннулирование решения ТЦК — дистанционный вариант

Второй вариант — дистанционное исправление ситуации с военным учетом.

"Вы можете заказным письмом с описью вложенного направить в ТЦК обращение с требованием о внесении информации о Вашем исключении в реестр "Оберіг" и снятия с розыска", — отметил Владислав Дерий.

Он добавил, что к заявлению нужно прикрепить копию военно-учетного документа и копию справки ВВК.

Напомним, мы ранее писали о том, какие есть причины для исключения гражданина с воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, может ли исключенный с учета свободно ездить по Украине.