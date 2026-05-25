ТЦК попереджує про кримінальну відповідальність: не варто лякатися
Якщо громадянин, перебуваючи у розшуку, хоче отримати бронювання від мобілізації, він повинен визнати правопорушення і сплатити штраф. Якщо робити це через "Резерв+", громадянин отримає сповіщення про кримінальну відповідальність. Юристи пояснили, що означає ця інформація.
Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".
Бронювання з розшуком
Частина громадян, які перебувають на військовому обліку, можуть бути заброньовані на робочому місці. Але таке право надається не усім підприємствам, а лише тим, які були визнані критичними.
Забронювати працівника можна, якщо він не перебуває у розшуку ТЦК. Якщо ж є рішення про оголошення у розшук, громадянин не може потрапити до списку на бронювання.
Існує лише один виняток, це підприємства оборонно-промислового комплексу. Такі компанії мають право тимчасово, на 45 днів, забронювати таких працівників, а вони за цей час повинні розібратися з розшуком і знятися з нього.
Чому ТЦК попереджає про кримінальну відповідальність
До юристів звернувся громадянин, який планує отримати бронювання, але перебуває у розшуку. Збираючись визнати правопорушення через "Резерв+" і сплатити штраф, він помітив, що в цій заяві, яку він має підписати, є наступна фраза: "Підписанням цієї заяви підтверджую, що я ознайомлений зі статтею 65 Конституції України та попереджений керівником ТЦК та СП про кримінальну відповідальність, передбачену статтями 336, 337 Кримінального кодексу України".
Громадянин поцікавився, що означає ця фраза і чим вона загрожує у його ситуації. Юристи пояснили, коментуючи цю ситуацію, що це є стандартне сповіщення і конкретної особи воно не стосується.
Юрист Владислав Дерій наголосив: "Цей запис відображається у всіх". Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, підкреслив: "Не хвилюйтеся, відповідний запис є стандартним у заявах про визнання правопорушення".
Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що ТЦК займаються справами, які підпадають під норми про адміністративні правопорушення.
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відіграють ключову роль у мобілізаційних процесах. Окрім цього, ТЦК мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення, що стосуються виконання обов’язків військовозобов’язаних.
Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що вважається порушенням військового обліку в Україні.
В умовах загальної мобілізації та воєнного стану передбачається відповідальність за порушення військового обліку. Насамперед йдеться про неявку за повісткою до ТЦК та СП, а також непроходження ВЛК.